Meral Akşener: Artık gerekeni yapın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısına ilişkin, "Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama Mehmedim toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken, lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gerekeni yapın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, yeni haftaya, yeni bir acıyla girdiklerini belirterek, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında 5 askerin şehit düştüğünü anımsattı. Akşener, "Bu olayın ardından yapılan açıklama ise, geçen haftaki açıklamanın aynısıydı. 'Saldırı noktaları, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmış ve gerekli cevap verilmiş'. Devletin sözüne inanmak durumundayız. Ancak bu inancımız, tahammül sınırlarını zorlayan bir noktaya geldiğimiz gerçeğini, ortadan kaldırmıyor. Evet, artık tahammülümüz kalmadı. Bu iş öyle açıklamayla falan olmaz. Ülkemizi soktuğunuz Suriye bataklığında, Mehmedim can veriyor, siz daha neyi bekliyorsunuz? Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama Mehmedim toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken, lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gerekeni yapın" dedi.

'UZMANLAR HATALARA İŞARET EDİYORLAR'Akşener, geçen hafta Van'daki çığ faciası ve İstanbul'daki uçak kazasın hatırlatarak, kazaların hayatın bir gerçeği olduğunu bildirdi. Akşener, "Ancak, işin uzmanları, her iki kaza için de, özveriyle yürütüldüğünden şüphe etmediğimiz kurtarma çalışmalarındaki hatalara işaret ediyorlar. Gösterilmesi gereken dikkatin, gösterilmediğinden bahsediyorlar. Henüz aydınlığa kavuşmamış sorumsuzluklara dair iddialar var. Teknik bazı aksaklıklardan ve insan hatalarından söz ediliyor. Sabiha Gökçen'de yıllardır bitirilemeyen ikinci piste ve bunun sonucunda kullanılmaya devam edilen, Sayın Bakan'ın tabiriyle, 'yorgun piste' dikkat çekiliyor. Biliyorsunuz, İstanbul'da kaza yapan uçaktan hemen önce, aynı piste iniş yapmaktan vazgeçen, bir başka uçağın yolcularından biri de bendim. Yaşadığımız her felakette sergilenen bu beceriksizlik, benim uykularımı kaçırıyor " diye konuştu.'SİZ BİR ÖNERGE VERİN BİZ DESTEK VERELİM'Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin açıklaması ve AK Partili milletvekillerinin suç duyurusunu hatırlatan Akşener, bu tartışmada kişilerle değil kurumlarla ilgili olduklarını kaydetti. Akşener, Meclis'e adım attıkları günden beri verdikleri önergelerle, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Türkiye'yi, 15 Temmuz ihanetine götüren sürecin gerçekleri ortadayken, kurumlarımızı yıpratacak yeni hamlelere, yeni sözlere karşı dikkatli olmalısınız. Kurumlarımızın daha fazla yıpratılmasına izin veremeyiz. İhtiyacımız olan, FETÖ'yü sevindirecek kavgalar değildir. İhtiyacımız olan, FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarıp, siyasetimizi bu kirden, bu pastan temizlemektir. Bu, samimiyet ister. Bu, kararlılık ister. Bu, her tür hesaptan arınmış, cesur adımlar ister. Biz buna varız. Buyurun, bir kez daha çağrı yapıyorum; madem bizim önergelerimize destek vermiyorsunuz, o zaman, siz bir önerge verin, 'FETÖ'nün siyasi ayağını araştıralım' deyin, biz, sizin önergenize destek verelim; çünkü Türkiye'nin bu hesabı artık kapatması lazım."KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'YA TEPKİ

Akşener, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Türkiye'yi işgalci gibi tarif edebilen, Hatay'la kavuşmamızda büyük emeği olan Tayfur Sökmen'e laf söyleyebilen bir utanmaz; Mustafa Akıncı. Neymiş? Beyefendi, Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünü temsil eden, o kutlu sözleri beğenmiyormuş. Neymiş? 1950'lerin sloganıymış. Neymiş? Artık hükmü yokmuş, bugüne uygun değilmiş. Hayırdır Mustafa Bey? Bayrak indi de, bizim mi haberimiz yok? 'Slogan' deyip geçtiğin o sözler, işkembeden atılmadı. O sözler, o bayrak oraya dikildiği gün, koca bir milletin yüreğinden kopup söylendi. İşte o nedenle, herkes sussa da biz susmayacağız ve Mustafa Akıncı gibi rahatsız olanlara inat, diyeceğiz ki; Kıbrıs Türk'tür, Türk Kalacak! ve her zaman, her yerde; Ne Mutlu Türküm Diyene!" ifadelerini kullandı.

