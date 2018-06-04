Meral Akşener: 3 AK Partili'den 1'i Erdoğan'ın Yorulduğuna İnanıyor, Bize Oy Verecekler

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Gaziantep ve Osmaniye mitingleri sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Akşener, Erdoğan'ın oylarından kendisine kayma olduğunu belirterek, "Erdoğan'a oy verenlerin üçte biri artık onun yorgun olduğuna kanaat ediyor. AK Parti'den bize ciddi oy gelecek" dedi. AK Parti'nin istiap haddini doldurduğunu söyleyen Akşener şu ilginç yorumu yaptı:

İYİ Parti lideri gündeme dair şu değerlendirmeleri yaptı:

"CHP'nin içinde bulunan merkez sağ seçmeni bize kayıyor. İç Anadolu'da Erdoğan'ın oylarından şahsen kayma var. Diyarbakır, Muş, Bingöl, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Çorum, Kırıkkale, Çankırı ve Amasya'dan milletvekili çıkartacağız.

"ERDOĞAN'IN YÖNTEMİNİ DEŞİFRE EDİYORUM"

AK Parti bünyesindeki muhafazakarlardan Sayın İnce'ye oy gitmez. Yüzde 49'luk muhalefet oyu var. O seçmen kaçmaz. Ben de kalsam verir Muharrem Bey de kalsa verir. AK Parti'den oy gelmesi lazım. Erdoğan gelecek oyu şartlı refleks haline döndürdü. 16 yıldır denediği ve başarılı olduğu bir yöntem. Bu yöntemi deşifre ediyorum, ayna tutuyorum ve bozmaya çalışıyor.

"301'İ BULACAĞIZ"

Meclis'te aritmetik değişecek. Millet İttifakı çoğunluğu alıyor, Meclis'te 301'i bulacağız. Bu güçle en kısa sürede parlamenter demokrasiye döneceğiz.

(Kaynak: Sözcü)