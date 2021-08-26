Meral Akşener, afet bölgesini ziyaret etti
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Meral Akşener, afet bölgesini ziyaret etti

Meral Akşener, afet bölgesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sel felaketinin en ağır yaşandığı Bozkurt ilçesinde devam eden çalışmaları ve selzedelerle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, görevlilerden son durum hakkında bilgi aldı.

Afet bölgesini de gezen Akşener, selzede vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözümü noktasında yetkili mercilere girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

"Tespitlerimizi resmi olarak paylaşacağız"

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşanan sel afetinin gündemde tutulmasında emek harcayan basın mensuplarına teşekkür ederek, "Hemen sel sonrasında genel sekreterimiz bir grup arkadaşıyla Bozkurt'a geldi. Daha sonrasında Veli Yaşar'ın başkanlığında bir teknik ekip geldi. Biz de hem iktidara, hem mecliste ki milletvekillerine teknik olarak buranın neye ihtiyacı olduğunu iletmek için buraya geldik, muhalefetin görevi eksikleri belirlemek ve bunu gündemde tutmak. Bugün de benim başkanlığımda heyet olarak geldik. Yapılanlardan Allah razı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki tespitlerimizi resmi olarak paylaşacağız ondan sonra burayı gündemde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Akşener, Bozkurt'taki incelemelerinin ardından bir diğer sel afetinin yaşandığı Abana ilçesine geçti. - KASTAMONU

Meral Akşener, afet bölgesini ziyaret etti
Meral Akşener, afet bölgesini ziyaret etti
Meral Akşener, afet bölgesini ziyaret etti
Meral Akşener, afet bölgesini ziyaret etti
Meral Akşener, afet bölgesini ziyaret etti
Meral Akşener, afet bölgesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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