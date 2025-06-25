Meraklı Köfteci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Meraklı Köfteci filmi ne zaman, nerede çekildi?

Meraklı Köfteci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Meraklı Köfteci filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Meraklı Köfteci filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Meraklı Köfteci konusu, özeti ve Meraklı Köfteci oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Meraklı Köfteci filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Meraklı Köfteci filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Meraklı Köfteci filmini izleyecek olanların merak ettiği Meraklı Köfteci konusu nedir, Meraklı Köfteci oyuncuları kimler ve Meraklı Köfteci özeti gibi konuları inceliyoruz.

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zühtü, sokaklarda seyyar köftecilik yapan meraklı genç bir adamdır. Merakı yüzünden her gün başına bir iş gelmektedir. Bir gün evinden kaçan Fatma adında bir kız ile karşılaşan Zühtü, ona yardım etmeye karar verir. Fatma ile birlikte amcasının evine giden Zühtü, evden kovulur. Otele giden ikili, bu kez de Fatma'nın akrabalarına yakalanırlar. Zühtü'nün genç kızı kaçırdığını düşünen Fatma'nın akrabaları, ikisini evlendirmeye karar verir. Birden kendisini evli bir adam olarak bulan Zühtü, hem kendi akrabaları hem de Fatma'nın akrabaları arasında kalır. Çünkü işin ucunda iki tarafın da peşinde olduğu büyük bir miras vardır.

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal · Zühtü Karışan

Gölgen Bengü · Fatma

Ali Şen · Ali Amca

İhsan Yüce · Temel Reis

Şevket Altuğ · Fatih

Dinçer Çekmez · İsmail

Hulusi Kentmen · Komiser Niyazi

Sümer Tilmaç · Selim

Yusuf Sezer · Otelci Arif

Nermin Özses · Güllü Kadın

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Meraklı Köfteci filmi İstanbul Üsküdar, Levent ve Kağıthane'de çekilmiştir. Meraklı Köfteci Oyuncuları; 1976 yılında gösterime giren filmde Kemal Sunal, Gölgen Bengü, Ali Şen, İhsan Yüce, Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Dinçer Çekmez, Hikmet Gül ve Hulusi Kentmen gibi usta isimler yer almıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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