Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti

Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti

Hindistan'da yaşanan sel felaketi sonucunda bir köprü çöktü.

Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti

Hindistan'da yaşanan sel felaketi sonucunda bir köprü çöktü. Köprünün çöküşünü izleyen insanlar az kalsın köprüden nehre düşüyorlardı.
Biha eyaletinin Darbhanga-Sitamarhi karayolu üzerinde bulunan bir köprü, şiddetli yağışların ardından oluşan sel sonucu çöktü. Köprünün çöktüğü noktaya çok yakın bir yerde olayı izleyen insanlar, az kalsın köprüden nehre düşüyordu. O anlar ise bir başka vatandaş tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA
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