Meraklı kalabalık neredeyse köprüden nehre düşecekti
Hindistan'da yaşanan sel felaketi sonucunda bir köprü çöktü.
Hindistan'da yaşanan sel felaketi sonucunda bir köprü çöktü. Köprünün çöküşünü izleyen insanlar az kalsın köprüden nehre düşüyorlardı.
Biha eyaletinin Darbhanga-Sitamarhi karayolu üzerinde bulunan bir köprü, şiddetli yağışların ardından oluşan sel sonucu çöktü. Köprünün çöktüğü noktaya çok yakın bir yerde olayı izleyen insanlar, az kalsın köprüden nehre düşüyordu. O anlar ise bir başka vatandaş tarafından kaydedildi.
Kaynak: DHA
'Kocanı sana aşık ettireceğim' dediği kadına 500 bin liralık senet imzalatan dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi
Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi
Son Dakika Haberleri
12:54 Japonya'da animasyon stüdyosu kundaklandı: 33 kişinin ölümüne neden olmala suçlanan zanlının...