Meraklı Atölyeler Beşiktaş'ta başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Meraklı Atölyeler Beşiktaş'ta başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meraklı Atölyeler Beşiktaş'ta başlıyor

Beşiktaş Belediyesi, 'Meraklı Atölyeleri' başlıyor, Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nin çalışmaları kapsamında gerçekleşecek ilk atölyede Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil konusu işlenecek.

Lobide tanıştığı 3 kadınla odasına çıkan Azeri iş insanı, tabanca ile başına ateş etti
Lobide tanıştığı 3 kadınla odasına çıkan Azeri iş insanı, tabanca ile başına ateş etti

Beşiktaş Belediyesi, 'Meraklı Atölyeleri' başlıyor, Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nin çalışmaları kapsamında gerçekleşecek ilk atölyede Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil konusu işlenecek.

Kadınların karşılaştıkları şiddet karşısında psikolojik destek alabildikleri; aynı zamanda sosyal haklarını öğrenip atölyeler düzenleyebilecekleri Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi ile Sosyal bir girişim olan "Öğrenme Meraklıları" iş birliğiyle düzenlenecek olan Meraklı Atölyeler bugün başlıyor. "Dil Değişir Mi?" konulu ilk atölye bu akşam saat 21.00'de çevrim içi olarak gerçekleşecek. Pandemi nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek atölye 50 kişiyle sınırlı olacak. E-posta ya da telefonla yapılacak olan başvuruların ardından katılımcılara internet bağlantı linki iletilecek.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil hakkında bilgilerin verileceği atölye, psikolojik danışman, çift ve aile terapisti Özge Öztürk Birdal eşliğinde gerçekleşecek. 

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Kadın ve erkeğin eşit temsil edildiği, rollerin eşit üstlenildiği, karar alma süreçlerinde dengenin gözetildiği toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı politikalar geliştirmek ve kadınlara destek olmak bizim daima önceliğimiz olacak."


Meraklı Atölyeler Beşiktaş'ta başlıyor
Meraklı Atölyeler Beşiktaş'ta başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Jason Statham Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meraklı Atölyeler Beşiktaş'ta başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:54:01. #1.15#
title