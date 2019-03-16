Merakla Beklenilen Kadın Dizisinin 54. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Her salı Fox Tv'de yayınlanan, başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Kadın dizisinin 54.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Fragmanında Sarp'a büyük şok Nezir'in hedefi Doruk mu olacak? Ali ve Ömer Nezir'in oğlu Mert'in çocukları mı? Kadın yeni bölüm fragmanı izleyiciyi adeta şoke etti. Nezir güllerin yanına götürdüğü Sarp'ı öldürmeden önce "Çocuklara dokunmadığım yanlış" diyor. FOX TV yeni bölümden ilk sahneyi sosyal medya hesabında paylaştı. Kadın yeni bölüm fragmanı ve 54. bölümde neler olacağına dair ipuçları haberimizde...

KADIN 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 54. böüm fragmanı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Kadın yeni bölüm izleyicileri Nezir'in Sarp'a 'kadınlara dokunmadığım doğru ama çocuklara dokunmadığım doğru değil' sözleri üzerine Nezir'in hedefinde Doruk mu var sorusunu akıllara ettirdi. Yeni bölüm fragmanında Arif 'in hapiste olduğu görülüyor. Kadın yeni bölüm 18 Mart pazartesi akşamı ekranlarda olacak.