Merakla beklenen ödüller sahiplerini buldu

24.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:33

BİNLERCE KİŞİNİN OYLARI İLE BELİRLENDİ

Quality Management'in internet sitesi üzerinden gerçekleşen oylama sonucunda belirlenen markalar, düzenlenen gecede ödüllerine kavuştu. Bu yıl 100 Bin 254 kişinin oy kullandığı QM Awards 2019 bir rekora imza attı. Marca Event, kullanıcılar tarafından tüm yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinlikler sayesinde "En İyi Etkinlik Yönetim Şirketi" ödülüne layık görüldü.

ÖDÜLÜ EKİP ARKADAŞLARINA ADADI

Turizm camiasından çok sayıda davetlinin katılım gösterdiği Quality Management ödül töreninde Marca Event'iGenel Müdür Didem Kaya temsil etti. Şirket adına aldığı ödül sonrası konuşma yapan Kaya, başarıyı Marca Event Yönetim Kurulu Başkanı Barış Yalaz ve bu yıl içerisinde çok çalışan ekip arkadaşlarına adadı. Ödül töreninde oldukça heyecanlı olduğu gözden kaçmayan Kaya'nın konuşması büyük alkış aldı.

ÖNÜMÜZDEKİ SENE DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Ödül törenine katılım gösteremeyen Barış Yalaz, gelen başarınınardından şöyle konuştu: "Quality Management, ülkemizin turizm alanında verilen ve sektörel olarak çok önemsenen bir ödüldür. Bu alanda bir başarı öyküsü yazabildik ve sonunda takdir edildik. Bu bizim için gurur verici bir gelişme. Elbette bu başarı tek başına gelmedi. Tüm ekip bütün yıl durmadan çalıştı ve yoruldu. Ödül bizim bütün yorgunluğumuzu aldı. Artık yeni hikaye yazmanın vakti geldi. Yeni yılla birlikte daha çok çalışacak, aynı şekilde yeniden ödülü almaya çalışacağız. Bu başarı bütün ekip arkadaşlarımındır"

Kaynak: Bültenler