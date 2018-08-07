Merakla Beklenen Konsere Az Kaldı!

2016 yılından bu yana birçok şehirde senfoni orkestralarıyla birlikte konserler veren Jülide Özçelik ve Mert Fırat bu kez bambaşka bir müzik projesiyle seyirci karşısına çıkacaklar.Sevilen şarkıları oda müziği eşliğinde seslendirecek olan sanatçılar,11 Ağustos Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park'ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe'de yıldızların altında birlikte sahne alacaklar.

KüçükÇiftlik Bahçe Sunar konser serisi, 23 Haziran'da gerçekleşen Türkiye'nin en sevilen rock gruplarından Duman ve Son Feci Bisiklet konseri ardından bu kez tarzını değiştirerek hazırladıkları özel projeylecaz sanatçısı Jülide Özçelik ve oyuncu Mert Fırat'ı ağırlayacak. JulideÖzçelik'in albümlerinden şarkıların yanı sıra sevilen birçokkült eseri oda müziği eşliğinde seslendirecek ikili özel performanslarını yıldızların altında KüçükÇiftlik Bahçe'nin büyülü dünyasında gerçekleştirecekler.

Hissettikleri ve çalmak istedikleri müziği yapmak adına bir araya gelen, Aslı Özer, Erhan Ertetik ve Ertuğrul Biber'den oluşan Cazzip Project ise her parçası ayrı bir hikaye taşıyan ilk albümleri 'Stories' ten parçalar ile gecenin açılışını yapacak.

URU organizasyonu gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Bahçe Sunar konserleri bu yıl da yerli müzik sahnesinin en başarılı isimlerini ağırlamaya devam edecek!