Merakla beklenen 14. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapılarını açtı

21.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:04

İzmir'de, herkesin merakla beklenen IF Wedding Fashion İzmir-14. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapılarını ziyaretçilerine 14. kez açtı. Fuar, Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçileri ağırlarken, 2020-2021 koleksiyonları da görücüye çıktı.



Türk gelinlik sektörünün dünyaya açılan kapısı IF Wedding Fashion İzmir - 14. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ziyaretçilerle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kapılarını açan fuar, ilk günden yoğun ilgi gördü.



Fuar İzmir A ve B holünde açılan fuar, çok sayıda farklı illerden de ziyaretçileri ağırladı. A holünde gelinlik ve damatlık tasarımları, B holünde ise abiye ve giyim sektörünün önde gelen ürünleri sergilendi. IF Wedding Fashion İzmir'de, 2020 ile 2021 koleksiyonları da ilk kez görücüye çıktı.



"Bu yıl 20 bini aşkın profesyonel ziyaretçi bekliyoruz"



Fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in sektörde lokomotif olmasından dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti. Soyer, bu yıl 20 bini aşkın profesyonel ziyaretçi beklediklerini ifade ederek, fuarın moda şölenine dönüşeceğini vurguladı. Soyer, "Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Erzincan gibi çok fazla ilden katılımcımız var. Sektöre yeni tasarımcılar kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Uluslararası pazarlarda özgün tasarımları ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi.



"Fuar ülkemize her yönüyle katkı sağlıyor"



Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul da, 203 katılımcı ile birlikte gerçekleşen fuarın sektöre yön vereceğini söyledi. Sektörün ihracatını arttırmak için katma değeri yüksek ürünlere yöneldiğini ifade eden Ertuğrul, "İzmir ve Türkiye gelinlikleri tasarımı ve kalitesiyle Avrupa ve dünyada aranılır hale gelmiştir. Bu fuar, dünyanın önde gelen fuarlarından birisidir. Fuarımızı 2019 yılında 85 ülkeden 21 binden fazla alıcı ziyaret etti. Bu yıl da 80'den fazla ülkeden profesyonel alıcı geliyor. Türkiye'nin ihracatı 2019 yılında 180 milyar 468 milyon oldu. Hazır giyimde ise 17 milyar 700 milyon ihracat yapıldı. İhracatta gelinlik sektörüne de büyük önem veriliyor. Bu fuar ülkemize her yönüyle katkı sağlıyor" şeklinde ifade etti.



"Ülkemizdeki 4 bin gelinlik üreticisinin bine yakını İzmir'dedir"



Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ise birlikte hareket ederek sektöre katkı sunmak istediklerini söyledi ve gelinliğin hazır giyimin petrolü olduğunun benzetmesini yaptı.



İzmir Ticaret Odası Başkanı (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, defileler ve tasarım yarışmaları ile sektörün kalbinin İzmir'de atacağını ifade ederek, "200'den fazla katılımcı yeni tasarımlarını beğeniye sunacak. Fuarlarımızı güçlendirmek ve sektörün gelişimine katkı koymak önceliğimizdir. İZTO olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ülkemizdeki 4 bin gelinlik üreticisinin bine yakını İzmir'dedir. 40'tan fazla ülkeye gelinlik üretiyoruz. Milano ve Barselona gibi önemli gelinlik merkezlerinin arasında yer alıyoruz" diye konuştu.



İZTO olarak gelecek eylül ayında büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını kaydeden Mahmut Özgener, "Akdeniz Tekstil Forumu'na 20'nin üzerinde Akdeniz ülkesinden katılım sağlanacak. Rekabet gücümüze katkı sağlayacak bu organizasyona hepiniz davetlisiniz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, 11. Gelinlik Tasarım Yarışmasında finale kalan 15 tasarımcının tasarımları sergilendi. 15 yarışmacı arasından üçüncülüğe İstanbul'dan Betül Tezcan layık görüldü. Tezcan'a 7 bin 500 lira para ödülü verildi. İzmir'den Ece Dörtköşe ise tasarımıyla 10 bin liralık ikincilik ödülün sahibi oldu. 125 tasarımcı arasından birincilik ödülü ise İstanbul'dan Zehra Zayrek'e verildi. Zayrek'e 12 bin 500 liralık para ödülünü Başkan Tunç Soyer takdim etti. Tasarımların fuar süresince A Holü içinde ziyaret edilebileceği belirtildi. Açılış törenine ayrıca; çeşitli siyasi partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, modacılar ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA