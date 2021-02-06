Merakla başladığı "minyatür halıcılık"ta ustalaştı
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Merakla başladığı "minyatür halıcılık"ta ustalaştı

06.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:57
Merakla başladığı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, hobi olarak başladığı minyatür el halısı dokumacılığında ustalaşan 53 yaşındaki Cemile Karagül, eşinin de desteğiyle hazırladığı ürünlerin satışıyla ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, hobi olarak başladığı minyatür el halısı dokumacılığında ustalaşan 53 yaşındaki Cemile Karagül, eşinin de desteğiyle hazırladığı ürünlerin satışıyla ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Kasımfakı Mahallesi'nde yaşayan Karagül, 7 yıl önce ilçe halk eğitim merkezinde aldığı kursla merak saldığı minyatür halı dokumacılığını mesleği haline getirdi.

Eşi İdris Karagül, evlerinin alt katında kurduğu atölyede halı tezgahını hazırlarken, Cemile Karagül ise minyatür tezgahlarda dokuma yapıyor. Cemile ustanın sabah başladığı halı mesaisi akşama kadar devam ediyor. Bu sürede ev ve yemek işleriyle de ilgilenen kadın, çeşitli desen ve renklerdeki bir minyatür el halısına ortalama 6 bin ilmek atıyor.

Ürünü ortalama 2 günde tamamlayan halı ustası, büyük bölümünü internet üzerinden aldığı siparişleri yetiştirmek için büyük emek harcıyor.

"Minyatür el halısı daha zor"

Cemile Karagül, AA muhabirine, dedelerinin 1912 yılında Bulgaristan'tan göçerek Demirci'ye yerleştiğini, henüz 7 yaşındayken annesinden ve ablalarından görerek halı dokumaya başladığını anlattı.

Demirci Halk Eğitim Merkezinde katıldığı kurstan sonra minyatür halı dokumacılığına başladığını belirten Karagül, "Kurstan sonra evde kendim dokumaya başladım. Minyatür el halısını dokumak, büyük tezgahta halı dokumaktan daha zor. Günde ortalama 3 bin ilmek atıyorum, gözlerim yoruluyor ve çok büyük emek harcıyorum." dedi.

Minyatür halıların uzun ömürlü ve zarif olduğunu dile getiren Karagül, Türkiye'nin her yerinden sipariş aldıklarını ifade etti.

İdris Karagül de eşinin hobi olarak başladığı minyatür halı dokumacılığının artık mesleği haline geldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu işi yapmak zor. Halıda örnek çizim çok önemli. Bir örneğin başında 2 gece çalışıp istediğimiz verimi ve şekli alamadığımız oluyor. Bugüne kadar Adıyaman'dan Mardin'e, Diyarbakır'a kadar neredeyse bütün illerimize gönderdik. El dokuma minyatürde çok kıymetli. Müşterimize her şeyi ile birlikte 200 liraya teslim ediyoruz. Siparişlere yetişemediğimiz günler oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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