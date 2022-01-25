SPOR Merakla başladığı kick boksta hedefi dünya şampiyonluğu

ANTALYA (DHA) - Merakla başladığı kick boksta hedefi dünya şampiyonluğu

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - Antalya'da yaşayan Seyit Battal Ay, 8 yaşında merakla adım attığı kick boks salonunda yeteneğini keşfetti. Birçok kez Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa şampiyonu da olan Ay, geçen ekimde İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. Ay'ın bu yılki hedefi ise dünya şampiyonluğu.

Seyit Battal Ay (21), 8 yaşında Gaziantep'te yaşadığı sırada satranç kursuna gitti. Kursun alt katındaki salonda çocukları gören Ay, merakla girdiği kick boks salonunda yaşıtlarıyla birlikte kick boks antrenmanlarına katıldı. Seyit Battal Ay, yeteneğinin fark edilmesi üzerine eğitmenleri tarafından profesyonel salona alındı.

10 yaşında Sivas'ta girdiği yarışmada bölgede birinci olan Ay, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmaya başladı. Zamanla kendini geliştiren Seyit Battal Ay, 10 kez Türkiye şampiyonu, 3 kez de Avrupa Kick Boks Kupası Şampiyonu oldu. Aldığı derecelerle 2018 yılında Macaristan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde eden Seyit Battal Ay, geçen ekim ayında İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. 2022'de Antalya'da düzenlenecek Büyükler Kick Boks Avrupa Şampiyonası ve 5-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Kick Boks Dünya Kupası Yarışmalarına hazırlanan Seyit Battal Ay'ın en büyük hedefi ise 2023'te düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olup Türk bayrağını dalgalandırmak.

BİRÇOK ZORLUĞA GÖGÜS GERİP PES ETMEDİ

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Seyit Battal Ay, Ankara EGO Spor Klübü adına yarıştığını, antrenör Nuri Bayraktar'dan eğitim aldığını ifade etti. Kick boksa başlama hikayesini anlatan Seyit Battal Ay, "Gaziantep'te gittiğim bir spor salonunda çocukların koştuğunu tesadüfen gördüm. Merak edip sordum. Ben de o gün başladığım kick boksa devam ediyorum. Bugüne kadar maddi manevi birçok zorluktan geçtim ama üstesinden geldim" dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYOR

Seyit Battal Ay, "2019'da gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldum. Bu yıl İtalya'da düzenlenen Büyük Erkekler Kick Boksa Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldum. Ondan önce de Türkiye'de birçok şampiyonluğum var. Hedefim 2022'de Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda tekrar Avrupa şampiyonu olup bayrağımızı göndere çekip ardından 2023'te düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalyayı elde etmek" diye konuştu.

HER ZAMAN UMUT VARDIR

Spor yapmak isteyenlerin asla pet etmemesi gerektiğini aktaran Seyit Battal Ay, "Umut her zaman vardır. Umut olmasaydı bu günlere kadar gelemezdim. Hiç kimse başladığında hırsından azminden vazgeçmesin. Eminim ki kendinden beklemediği yerlerde olacaklardır. Yeter ki istesinler, hırs yapsınlar. İstediği sonucu elde ederler. Bizim branşımız hem stresi attırıyor, hem derslerimize katkı sağlıyor. Merakla başladığım kick boks branşında dünya şampiyonu olup bayrağımızı göndere çekmek istiyorum" dedi.