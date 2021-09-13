Deneme amaçlı ektiği ahududunun ilk hasadını yaptı - Haberler
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Deneme amaçlı ektiği ahududunun ilk hasadını yaptı

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yerel

Deneme amaçlı ektiği ahududunun ilk hasadını yaptı İlk hasadı kızıyla yapan üreticisi Yalçın Nar; "Deneme amaçlı ektiğimiz ahududu ve böğürtlenler ilk meyvelerini verdi" "3 dönüm alana deneme amaçlı diktik, güzel sonuç aldığımız için seneye 10 dönüme çıkacağız" Bilecik'te bir merakla...

Deneme amaçlı ektiği ahududunun ilk hasadını yaptı

İlk hasadı kızıyla yapan üreticisi Yalçın Nar ;

"Deneme amaçlı ektiğimiz ahududu ve böğürtlenler ilk meyvelerini verdi"

"3 dönüm alana deneme amaçlı diktik, güzel sonuç aldığımız için seneye 10 dönüme çıkacağız"

BİLECİK - Bilecik'te bir merakla başladığı ahududu ve böğürtlen üretiminde ilk hasadını alan çiftçinin yüzü güldü.

Bilecik merkeze 9 kilometre uzaklıkta Ulupınar Köyü, doğası, havası, temiz suyu, çilek bahçelerinin ardından lavanta bahçesi ile adından söz ettirmeye başladı. Son olarak çilek üreticisi Yalçın Nar, bir merakla başladığı ahududu ve böğürtlende ilk hasadını yaptı. 3 Dönüm alana deneme amaçlı 3 farklı cinsten ahududu ve böğürtlen eken Nar, bu işe bir merakla başladığını anlatarak, "Bu yıl çilek üretimimizin yanında bir ilke imza attı. Deneme amaçlı ektiğimiz ahududu ve böğürtlenler ilk meyvelerini verdi. Şuan deneme safhasındayız. Güzel olursa inşallah devamını getireceğiz. Bugün ilk hasadını yapmış bulunmaktayız. Tadına baktık, denedik misafirlerimize ikram ettik. Tadını da lezzetini de beğendiler. İnşallah bunun da çilek de olduğu gibi güzle bir şekilde devam edeceğiz. Şuanda 3 dönüm alanda ahududu ve böğürtlenimiz var. Bu yıldan sonra 10 dönüm ahududu böğürtlen yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Ulupınar köyünü çilek diyarı olarak başlamıştık, bundan sonra da ahududu ve böğürtlende böğürtlen diyarı diye devam edeceğiz" dedi.

Deneme amaçlı ektiği ahududunun ilk hasadını yaptı

Deneme amaçlı ektiği ahududunun ilk hasadını yaptı

Deneme amaçlı ektiği ahududunun ilk hasadını yaptı

Deneme amaçlı ektiği ahududunun ilk hasadını yaptı

Deneme amaçlı ektiği ahududunun ilk hasadını yaptı

Deneme amaçlı ektiği ahududunun ilk hasadını yaptı

Deneme amaçlı ektiği ahududunun ilk hasadını yaptı
İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Son Dakika Haberleri
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Haber: Deneme amaçlı ektiği ahududunun ilk hasadını yaptı - Haberler
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