Merakla Başladı, 10 Milyon Solucana Ulaştı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1,5 yıl önce merakı nedeniyle 50 bin solucanla gübre üretimine başlayan üniversite öğrencisi Davut Kurul, 10 milyon solucanla üretime devam ediyor. Bu yılın kurak geçtiğini ve solucan gübresinin su tutma özelliğinin olduğunu belirten Kurul, çiftçilere bu gübreyi kullanmalarını önerdi.

Kızıltepe'de yaşayan Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Davut Kurul (33), 1,5 yıl önce organik tarım için araştırma yapmaya başladı. Kırmızı Kaliforniya solucanları ile organik gübre üretildiğini öğrenen Kurul, hemen işe koyuldu. Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan evinin alt katında tesis kuran Kurul, 50 bin solucan satın alarak, demirden yaptığı su tanklarında organik gübre üretmeye başladı. 1,5 yıldır ara vermeden gübre üretimi çalışmalarını sürdüren Kurul, 10 milyon solucana ulaştı.

"Yüzde 50 su tasarrufu sağlıyor"

Merakı nedeniyle işe başladığını belirten Kurul, "Hukukçu bir insanın aynı zamanda sosyolojiyi, doğayı, insanları araştırması gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde tükettiğimiz birçok yiyeceğin hastalığa neden olduğunu öğrenince bunun biraz araştırmasını yaptım ve toprağımızın nitratlaştığını öğrendim. Bunun üzerine organik tarım için yola çıktım ve böyle bir tesis ortaya çıktı" dedi.

Solucan gübresi tesisinde günün yorgunluğunu attığını aktaran Kurul, "Üründe erkencilik dediğimiz 15 gün daha erken ürün sağlıyoruz. Bu sene bölgemiz tamamen kurak geçti. Solucan gübresinin su tutma özelliği var. Yüzde 50 su tasarrufu sağladığını öğrendik. Uygulamalarımızda bunu gördük. Kaybettiğimiz o eski tadı ve kokuyu elde ettiğimiz ürünlerde görüyoruz. Bunun dışında zaten hayvanların hızlı çoğalması, çok az bir maliyetle gübre üretiminin sağlanması da mümkün. Ben buna hobim diyorum. Bütün stres ve yoğunluğumu attığım ve sıkıntılarımı giderdiğim bir laboratuvarım diyorum buraya" diye konuştu.

"Evsel atıklarla besleniyorlar"

Solucanlara evdeki çöpleri verdiklerini anlatan Kurul, "Biz bu hayvanlara maliyeti olmayan evde tükettiğimiz bütün atıkları, biyolojik olarak çürüyebilen bütün atıkları hayvan gübresi ile karıştırmak suretiyle onlara mama olarak verebiliyoruz. Bunu hayvanlar kendi bünyelerinden geçirerek toprağa muazzam faydası olan, toprağı düzenleyen bir gübre üretiyorlar" ifadelerinde bulundu. - MARDİN