Merakına yenilip üzerine döktü ve saniyeler içinde alevler arasında kaldı!
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Merakına yenilip üzerine döktü ve saniyeler içinde alevler arasında kaldı!

Evde yalnız başınayken kolonyanın yanıp, yanmayacağını merak ederek üzerine döküp çakmak çakan 12 yaşındaki çocuğu bir anda alevler sardı. Kurtulmak için ailesinden yardım istese de vücudunda oluşan ciddi derece yanıklardan kurtulamadı.

Merakına yenilip üzerine döktü ve saniyeler içinde alevler arasında kaldı!
27.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:37

Erzincan'da yaşanan olayda, 12 yaşındaki Orhan Kayahan, evde tek kaldığı sırada kolonyanın yanıp, yanmayacağını merak etti, ardından aldığı çakmağı ateşleyince alevler içinde kaldı. Minik çocuğun dayısı, kıyafetlerini çıkararak yeğeninin hayatını kurtardı.

AİLESİNDEN YARDIM İSTEDİ

Erzincan'da oturan Altun Kayaoğlu'nun 5 çocuğundan en küçüğü olan Orhan Kayaoğlu, evde tek başına oturduğu sırada üzerine kolonya döktü. Kolonyanın yanıp, yanmayacağını merak eden Kayaoğlu mutfaktan aldığı çakmağı yakınca bir anda alevler içinde kaldı. Yanan kıyafetlerini çıkaramayan Orhan Kayaoğlu, koşarak dışarı çıkıp bahçede oturan annesi ve yakınlarından yardım istedi.

DAYI, YANAN KIYAFETLERİ ÇIKARDI

Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen anne ve yakınları biranda ne yapacaklarını şaşırdı. Küçük çocuğun dayısı Cemal Bayram yeğenin üzerinde yanan kıyafetleri çıkartarak kurtardı. Ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Orhan Kayaoğlu burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

''BENİM YAPTIĞIMI KİMSE YAPMASIN''

İzzetpaşa Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Orhan Kayaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Vücudunda iki ve üçüncü derecede yanıklar bulunan Kayaoğlu, "Evde elimi yüzümü yıkadıktan sonra üzerine kolonya döktüm. Sonra bunun yanıp yanmayacağını merak ettim. Mutfaktan aldığım çakmağı yakınca alevler içinde kaldım. Söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Bağırarak dışarı çıkıp bahçede oturan annemlerden yardım istedim. Dayım üzerimdeki kıyafetleri çıkardı. Ama canım çok yandı. Benim yaptığımı kimse yapmasın" diye konuştu.

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