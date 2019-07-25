Merakı ile başladığı uzun atlama sporunda dünya ikincisi oldu

- Merakı ile başladığı uzun atlama sporu ile dünya ikincisi oldu

İtalya'dan Denizli'ye dünya ikincisi olarak döndü

Başarılı milli sporcunun hayali 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kürsü

DENİZLİ - Denizli'de 9 yıldır yüksek atlama branşında başarı merdivenlerini büyük bir azimle çıkan Alperen Acet, İtalya'da düzenlenen 30. Üniversite Yaz Oyunları'nda aldığı gümüş madalya ile Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. Acet ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyatları için tüm azmiyle çalışmaya devam ediyor.

Denizli'de 9 yıldır yüksek atlama branşında kendini geliştirmek için çabalayan Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Alperen Acet, Denizli'nin gururu oldu. Futbol ile başlayan spor kariyerine yüksek atlama merakı ile devam eden genç sporcu, lise döneminde yüksek atlama alanında madalyalar kazandı. Acet, başarısını 30. Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler yüksek atlamada kategorisinde ikinci olarak aldığı gümüş madalya ile taçlandırdı. Başarılı sporcu, Üniversite Yaz Oyunları'nda aldığı madalya ile Türkiye tarihinde ilke imza attı. Acet, 2020 Tokyo Olimpiyatları için de tüm azmiyle çalışmaya devam ediyor.

"Yüksek atlama yapanları gördüm, denedim ve oldu"

Yüksek atlamaya merak ile başladığını belirten Acet, "Ben önceden futbol oynuyordum. Daha sonra bu branşta okul takımı kurulacağını öğrenip başladım. Çok zevkli geldiği için devam ettim, sonra da başarılar üst üste geldi. Başarı geldikçe biraz daha istek artıyor. 9 yıl oldu, hala da devam ediyorum. 'Ne yapabilirsin?' dediler fırlatma topu atabilirim dedim ve denedim. Güzel attım ama yüksek atlama yapanları gördüm. Bu daha zevkli deneyebilir miyim dedim, denedim ve oldu, ilerledim zaten" dedi.

"Kendimi olimpiyatlarda kürsüde görmek istiyorum"

Şampiyonluklarına lise döneminde başladığını ifade eden başarılı sporcu, "Liselerde dünya şampiyonu oldum. Avrupa kulüplerde 2 kez Avrupa şampiyonu oldum. Büyükler Avrupa'da finalde yarıştım. Türkiye tarihinde ilk kez yüksek atlamada ve 5'inci oldum. Aynı zamanda Üniversite Oyunları'nda dünya ikincisi oldum. O da Türkiye'nin yüksek atlamada ilk madalyasıydı. Aslında o kadar çok başarı alıyoruz ama tabi destekçi olarak bir sponsorumuz yok. Sponsorlardan destek gelirse mutlu oluruz. Hedefimde önce 2020 Olimpiyatları var. Önceliğimiz zaten olimpiyatlar. Olimpiyat için hazırlanmaya başladık. Sakatlık olmazsa devam edebildiğim kadar o kadar devam edeceğim. Kendimi olimpiyatlarda kürsüde görmek istiyorum" diye konuştu.

Cavit Ceylan: "Futbol branşı yapmak istiyordu sonra atletizmle tanıştı"

Şampiyonluktan sonra Acet'in daha hızlı ilerlediğini ifade eden Cavit Ceylan, "Alperen ilkokuldaki beden eğitimi öğretmenin seçmesiyle başladı. Futbol branşı yapmak istiyordu sonra atletizmle tanıştı. Atletizmde ortaokulda zaten Türkiye şampiyonu oldu. Bence Türkiye şampiyonu olduktan sonraki süreci çok hızlı ilerledi. Çünkü o günden sonra artık yüksek atlamanın ne ifade ettiğini ve keyfini algıladı. Yüksek atlama böyle öğretim süreci çok keyifli değil ama sonraki süreç çok çok keyifli. 9 yıldır da aktif olarak devam ediyoruz. Yani Türkiye şampiyonluklarına eskiden tabi ki çok çok seviniyorduk ama şimdi artık Türkiye şampiyonlukları bizi çok tatmin etmiyor. Uluslararası camiada elde ettiğimiz başarılar ve dereceler çok daha önemli. Artık bunu gençlerde dünya yıldızı olduk. Yıldızlarda dünya dördüncüsü olduk. Avrupa'da 4 olduk geçen yıla kadar. Ama bu yıl itibariyle artık olimpiyat kotası almak ve onun yanında olimpiyattan sonra en büyük organizasyon olan Üniversite Oyunları'nda da gümüş madalya alarak başladık" şeklinde konuştu.

"Biz seçilen değil direk tercih edilen olacağız"

Uzun yıllardır verdikleri emeklerinin karşılığını aldığını vurgulayan Ceylan, "Aslında 9 yıldır yapmış olduğumuz sürecin meyvesini toplamaya başladık. Keyifli de gidiyor. Üniversite Oyunları'ndaki madalya, bizim zaten bu sezon başında antrenman periyotlaması yaparken planladığımız ve en iyi dereceyi yapmamız gereken yarıştı. Küçük sakatlıklar yaşadık ve hedeflediğimiz dereceye yakın bir derece atladık ve madalyayı aldık. Şimdi Türkiye'de bizim en çok yaşadığımız sıkıntı sporcuların gelecek kaygısı. Üniversite Oyunları'nda almış olduğumuz madalya gelecek kaygısını ortadan kaldırdığı için şu an önümüzdeki yeni hedef olimpiyat ve olimpiyat için de artık kafası daha rahat, daha mutlu. Ben o sürecin daha hızlı geleceğine inanıyorum. Önümüzdeki hedef 2.33 derece, o derece olimpiyata direk geliyor. 2.30 atlasa da olimpiyatlara gidebiliyor. Ama biz seçilen değil de böyle direk tercih edilen kişi olup 2.33'le olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Bununla ilgili bir kaygımız korkumuz Allah'a şükür yok. Gideriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA