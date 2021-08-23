Merak üzerine ekmeye başladı, üretimini her yıl arttırdı
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Merak üzerine ekmeye başladı, üretimini her yıl arttırdı

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Haberler | Ekonomi

Merak üzerine ekmeye başladı, üretimini her yıl arttırdı Konya'da merak üzerine araştırma yaparak tarlasına deneme amaçlı kabak ekimi yapan çiftçi, kabak çekirdeğinden verim alınca üretim alanını genişleterek Türkiye'nin değişik yerlerine çekirdek göndermeye başladı.

Merak üzerine ekmeye başladı, üretimini her yıl arttırdı

KONYA - Konya'da merak üzerine araştırma yaparak tarlasına deneme amaçlı kabak ekimi yapan çiftçi, kabak çekirdeğinden verim alınca üretim alanını genişleterek Türkiye'nin değişik yerlerine çekirdek göndermeye başladı.

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesinde yıllardır çiftçilik yapan Apil Avcı, aynı ürünleri üretmek yerine alternatif ürünler için araştırmaya başladı. Apil Avcı, kabak çekirdeğinin pazar alanında sorun olmadığını öğrenmesinin ardından yaklaşık 50 dekarlık arazide deneme ekimi yaptı ve 21 ton çekirdek aldı. Deneme yaptığı ekim sonrasındaki hasat döneminde bir çok üreticiden daha kaliteli ve daha verimli ürün alan Avcı, bir sonraki sezonda üretim alanını büyüttü. Avcı, "2007 yılında merak üzere kabak ekmeye başladım. O yıllarda mecbur kaldım ekmeye tabii merak da ağır bastı ama ben daha sonra biraz araştırma yaptım. Araştırma sonucunda ise ekmeye karar verdik. Güzel sonuç aldık, verim ve kalite güzel oldu. Bazı yıllarda rekolte düştüğü için pes etmeden devam ettik. Çok bilgi bizim için iyi oluyor. Kabak üretimi biraz daha masrafsız. Ektiğimiz ürünlerin karşısında masrafsız da olduğu için güzel netice aldık. 2007 yılından bugüne kadar da ekmeye devam ediyorum" dedi.

"Bu emek içerisinde ailecek olmazsa olmaz"

Üretim alanında pek çok işlerin teknolojik aletler sayesinde iş yükünün hafiflediğini anlatan Apil Avcı, "Hasat şimdilerde hep teknoloji ile oluyor. Hepsinde makine çalışıyor ama bu emek içerisinde ailecek olmazsa olmaz. Mutlaka çoluk çocuk hanım olarak yapmak çok daha iyi sonuçlar alınması için güzel oluyor. Bunun ekimi havalı mibzer dediğimiz makine ile ekiliyor. Daha sonra bu ürünün yetiştirmesi biraz uzun sürüyor. Normal olarak 9'uncu ayın başlarında hasat başlar. İlk önce tarlaya hasat zamanında kırım makinası dediğimiz kırma makinası girer daha sonra çekirdek ile posasını ayırma makinası girer. O şekilde kurutmaya götürürüz sergi yapılacak alana. Harman yeri olarak da bilinen bu yerlere kabak çekirdeğini sererek kurutur daha sonra paketleriz. Daha sonra da tüccar gelir alır veya biz göndeririz" şeklinde konuştu.

Üretilen ürünler Türkiye'nin bir çok iline gidiyor

Merakın ardından araştırmayı en güzel şekilde ve faydalı bir şekilde yaptığını anlatan Avcı, "Tüccar arkadaşlar bağlantısı olan yerlere götürür ama İzmir, Sakarya, İstanbul gibi Türkiye'de birçok şehirlere de gönderiyoruz. Bu ürünler daha sonrası ise boya malzemesi gibi alanlarda da kullanıldığı için biz bu alandan isteyenlere de gönderiyoruz. Güzel ve verimli bir ürün olduğu için çiftçi için büyük bir gelir kaynağı olan bir ürün haline geldi. Afyonkarahisar yöresine gezmeye gittim. Tarladan kaldırdığım hasat miktarına orada çok şaşırdılar. Biz burada bu teknolojiyi yakaladık. Allah'a şükür çok güzel verim alıyoruz. Fazla masraf yapmadan kaldırıyoruz ürünlerimizi. Bu da tamamen ekipman sayesinde" ifadelerini kullandı.

Merak üzerine ekmeye başladı, üretimini her yıl arttırdı
Merak üzerine ekmeye başladı, üretimini her yıl arttırdı
Merak üzerine ekmeye başladı, üretimini her yıl arttırdı
Merak üzerine ekmeye başladı, üretimini her yıl arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin

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