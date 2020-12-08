"Merak, en önemli öğrenme motivasyonudur"
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"Merak, en önemli öğrenme motivasyonudur"

08.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:28

İş dünyasından isimlerin öğrencilerle buluştuğu online t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Semineri'nin konuğu CEO Aslan Saranga oldu.

İş dünyasından isimlerin öğrencilerle buluştuğu online t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Semineri'nin konuğu CEO Aslan Saranga oldu. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Saranga, "Öğrenme sürecini keyifli hale getiren merak duygusu, aynı zamanda en önemli öğrenme motivasyonudur" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından düzenlenen online t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri'nin son konuğu Domino's Pizza Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan CEO'su Aslan Saranga oldu. Pandemi önlemleri sebebiyle online gerçekleştirilen seminerin moderatörlüğünü Bostancı Kampüsü t-MBA Öğretmeni Gülhan Ayanoğlu üstlendi. Saranga,  "Okullarınızda kurduğunuz arkadaşlıklar, yaptığınız sportif faaliyetler ve edindiğiniz hobiler, en az dersleriniz kadar önemlidir Deneyimledikçe ve sevdiğiniz şeyleri belirledikçe merak duygusu oluşacaktır. Merak, en önemli öğrenme motivasyonudur. Sevdiğiniz, yapmaktan hoşlandığınız şeyler bir süre sonra iş gibi gelmemeye başlar. Derslerinize de bu şekilde yaklaşırsanız öğrenme sürecini çok daha keyifli hale getirirsiniz" diye konuştu.

Pandemi döneminde sektörlerin yaşadığı krizlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Aslan Saranga, "Yaptığımız her çalışmada ana odağımız insan. Bu gibi krizleri yenebilmek için birlikte çalıştığınız ekibinizin öncelikle iyi bir takım olması gerekiyor. Krizlere hazırlıklı olmalı ve toplumun ihtiyaçlarının farkında olarak hızlı aksiyon almalıyız" dedi.

"MARKANIZI, HEDEFİNİZE DOĞRU KONUMLANDIRIN"

Öğrencilere, hedeflerini belirlerken sektörlerdeki değişimleri ve dünyanın hangi yöne doğru ilerlediğini de takip etmelerini öneren Aslan Saranga, "Hayatımız çok hızlı değişiyor, eski kalıplara bağlı kalmayın. Değişen çağa ayak uydurmak için hem okuyarak hem de deneyimleyerek daima kendinizi yenilemelisiniz. Kendinizi bir marka olarak düşünün ve isminizi, markanızı hedeflerinize doğru konumlandırın" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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