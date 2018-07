Merak Edilen Soruya Cevap Vermedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday olup olmayacağına dair açıklama yapmadı.

Başkanlık Divanı Toplantısı için İYİ Parti Genel Merkezine gelen Meral Akşener, parti binası önünde gazetecilerin sorularına cevap verdi. Aday olup olmayacağı yönünde hiçbir açıklama yapmayan Meral Akşener, "24 Haziran'da bir seçim yaşadık. Henüz 6 aylık bir parti olarak seçime girdik. Şartları biliyorsunuz ama biz bu şartları bilerek yola çıktık, dolayısıyla şartlarla ilgili şikayet etmiyoruz. Sonuç itibariyle şahsen ben ikinci tura kalabileceğimi hedef koyarak yola çıktım. İYİ Parti'li arkadaşlarımızı da Mecliste yüksek oranda seçilecek, temsil edilecek bir parti olarak yol çıktık. Hedeflerimiz somut ve yüksekti. Bazı anketlerde yüzde 18 bandında, bazı anketlerde yüzde 15 bandında, bazı anketlerde ise özellikle havuz sistemi içinde yer alan anket şirketleri açısından da yüzde 3-5 arasında iddia edilen bir konumda yola çıktık. Biz kendi hedeflerimize inandık. Sonuç itibariyle 24 Haziran akşamı ikinci tura kalamadığım ortaya çıktı. Yüzde 7.3 oy alabildiğim, partimizin de 43 milletvekiliyle Mecliste temsil edilir olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

"ADAYLARIMIZI HIZLI BİR ŞEKİLDE ORTAY ÇIKARIP…"

Ortaya çıkan sonuca iki yönden bakılabileceğinin altını çizen Akşener, "Birinci yön; 6 aylık bir sürede seçime girmiş ve seçim boyunca yok farz edilmiş, standartlarına saldırılmış, her türlü iftira ve hakarete uğramış, korkutulmak istenmiş, seçime girmemesi için her şey yapılmış, partinin kurulmaması için de çok şey yapılmış bir siyasi partinin 6 aylık sürede 5 milyonun üzerinde oy almış olması Türkiye'deki siyasi tarih açısından yarın okullarda okutulacak bir vakıa analizidir. Ama diğer yönüyle hedeflerimizin somut ve yüksek olmuş olması ve o hedeflere ulaşamamış olmamız, oradan bakıldığı zaman da kendi adıma söylüyorum büyük bir hayal kırıklığının sonucu olmuştur. Uzunca bir zaman arkadaşlarımızla konuştuk. Sonra Afyon'da bir çalıştay yaptık. Orada herkesi bizzat ben dinledim ve sonuç itibariyle Türkiye'de demokrasinin rafa kalktığına inandığımız için, demokrasiyi en azından biz işletir halde olmamız için, öbür yönden, yani hayal kırıklığı açısından bakıldığında bir başarısızlık tanımı söz konusu ise elbette o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. O nedenle 12 Ağustos'ta olağanüstü kurultay kararını tüzüğümüzün şahsıma verdiği yetkiyle aldım. Bütün siyasi partilerin en üst organı kurultaylardır ve kurultay delegeleridir. Orada yeniden konuşulacak, tartışılacak ve nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık, nerede şartları zorlamalıydık, nerede zorlayamadık, hangilerini bozamadık, hangi problemleri çözemedik ya da çözülmez miydi, bunları tartışıp bir sonuca ulaşacağız. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde ciddi bir sonuç alabilmek için her türlü çabayı milletimizin desteğiyle gösterecek. Bugün başkanlık divanımızı toplamak üzere partideyim ve kurultayımıza hazırlık çalışmalarını bitirip 12 Ağustos'tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp, adaylarımızı hızlı bir şekilde ortay çıkarıp, çalışmalarını sağlamak üzere toplantı yapacağız. İnşallah her şey Türkiye için hayırlara vesile olur" şeklinde konuştu.

