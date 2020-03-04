Merada patlamamış top mermisi bulundu
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Merada patlamamış top mermisi bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde merada bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.

04.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:19
Merada patlamamış top mermisi bulundu

'ın ilçesinde merada bulunan patlamamış top mermisi, ekiplerince imha edildi.

Gözsüz Mahallesi yolundaki Tavşantepe merasında hayvan otlatan , ucu topraktan dışarıya çıkmış top mermisi gördü.

Çobanların vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri ile kepçe sevk edildi.

Patlamamış top mermisi, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra jandarma bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Merada patlamamış top mermisi bulundu
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