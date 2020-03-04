Merada patlamamış top mermisi bulundu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde merada bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde merada bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.
Gözsüz Mahallesi yolundaki Tavşantepe merasında hayvan otlatan çobanlar, ucu topraktan dışarıya çıkmış top mermisi gördü.
Çobanların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri ile kepçe sevk edildi.
Patlamamış top mermisi, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra jandarma bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.
Kaynak: AA