Merada golf antrenmanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merada golf antrenmanı

Merada golf antrenmanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ardahanlı golfçüler Türkiye şampiyonasına meralarda hazırlanıyor.

Ardahanlı golfçüler Türkiye şampiyonasına meralarda hazırlanıyor.

Ardahan'da hayvanların otladığı meralarda golf oynayan öğrenciler, elde ettikleri başarılarına yenilerini eklerken, çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam diyor. Ardahan'da golf antrenmanları haftanın üç günü antrenman sahasında, kalan günlerde ise hayvanların otlatıldığı meralarda yapılıyor. Türkiye şampiyonasına hazırlanan Ardahanlı golfçüler merada antrenmanlarını devam ettiriyor. Meralarda golf oynayan öğrenciler, elde ettikleri başarılara yeni halkalar eklemek için harıl harıl çalışıyorlar.

Golfçü İcra ecrin Kahya, "Golf sporuna severek başladım. Merada golf oynamayı çok seviyorum ve ileride iyi bir golfçü olmayı düşünüyorum" dedi.

Golf Antrenörü Hakan Fırıncı yaptığı açıklamada, Pandemi nedeniyle yürüme mesafesini değerlendirdiklerini söyleyerek, "Çocuklarımızın oturduğu evler meralara çok yakın. Bu nedenle buraya yürüyerek gelebiliyorlar. Antrenman saatlerimiz kısa ve en verimli bir şekilde süreyi kullanabilmek için bu alanları kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların golf sporuna Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Doğu Anadolu Projesi sayesinde tanıştıklarını söyleyen Fırıncı, "İstanbul'da bir sporcu başarılı olabiliyorsa bizim çocuklarımız neden başarmasın. Çocuklarımız çok yetenekli. Golf sporuyla tanıştıktan sonra çocukların elde ettikleri başarılar sayısız. Sporcu sayımızı 30'a çıkardık ve Türkiye şampiyonasına bu çocuklarımızla hazırlanacağız. Antrenman sahasının yanı sıra meralarda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Meraları tercih etmemizin en önemli sebebi 'zaman', çünkü Golf sahası 20 dakikalık uzaklıkta ve bu süreyi burada değerlendirme şansına sahibiz" dedi.

Türkiye şampiyonu Semiha Gülşen Çimen ise, "Sahada ve çayırlarda antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Eğlenceli bir spor. Biz de antrenmanlarımızı merada sürdürerek Türkiye Şampiyonası'na severek hazırlanıyoruz" açıklamasını yaptı. - ARDAHAN

Merada golf antrenmanı
Merada golf antrenmanı
Merada golf antrenmanı
Merada golf antrenmanı
Merada golf antrenmanı
Merada golf antrenmanı
Merada golf antrenmanı
Merada golf antrenmanı
Merada golf antrenmanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mustafa Şentop Süleyman Soylu Haydar Ali Yıldız
Magazin Alişan Seda Sayan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Marcao Arda Turan Burak Elmas Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Merada golf antrenmanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 10:56:19. #1.15#

title