Mera kavgasında öldürülen anne, baba ve iki oğlu yan yana defnedildi Mera kavgasında öldürülen anne, baba ve iki oğlu yan yana defnedildi Manisa'nın Salihli ilçesinde silahlı ve bıçaklı mera kavgasında ölenler defnedildi Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera kullanımı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi son...

Mera kavgasında öldürülen anne, baba ve iki oğlu yan yana defnedildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde silahlı ve bıçaklı mera kavgasında ölenler defnedildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera kullanımı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Cinayete kurban giden karı, koca ve çocukları ise yan yana gömüldü.

Salihli'nin Eldelek Mahallesinde daha önceden aralarında mera kullanımı nedeniyle aralarında husumet olduğu iddia edilen Bekir Koşucu ve Galip Koşucu isimli 2 kardeş ile Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı ve Halil Mısırlı isimli şahıslar arasında çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybeden Mısırlı ailesinin 4 ferdi bugün toprağa verildi.

Bekir Koşucu ve Galip Koşucu isimli kardeşleri ile Mısırlı ailesi arasında başlayan tartışmada cezaevinden yeni çıkan Hasan Mısırlı (41)'nın Bekir Koşucu'yu bıçakla yaralamasının ardından Galip Koşucu yanında bulunan av tüfeği ile Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından göz altına alınan Galip Koşucu ve tedavisi tamamlanan kardeşi Bekir Koşucu, jandarmadaki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Galip Koşucu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken kardeşi Bekir Koşucu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeleri alınan Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı ve Halil Mısırlı (63)'nın cenazeleri Karaağaç Mezarlığı'ndaki yıkama işlemlerin ardından Eldelek Mahallesi Mezarlığı'nda tek tek cenaze namazları kılınan karı, koca ve çocukları yan yana toprağa verildi. Cenaze namazına ise ölenlerin yakınları katıldı.

Dört kişiyi öldüren zanlı: "Pişmanım"

Tutuklanan Galip Koşucu'nun ifadesinde, "Mısırlı ailesinin merada bulunan çobanımızla tartıştığını duyduk. Hemen otomobile binip kardeşim Bekir ile meraya geldik. Burada çıkan tartışmada kardeşim Bekir bıçaklandı. Havaya iki el ateş ettim. Buna rağmen üstümüze gelmeye devam ettiler. Bende ateş ederek baba Halil Mısırlı ve çocuklarını öldürdüm. Kardeşim Bekir'i tedavisi için arabama alıp götürürken karşımızdan anneleri Halime Mısırlı geldi. 'Seni hala öldürmediler mi' deyince sinirlerime hakim olamayıp bir elde ona ateş ederek öldürdüm. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA