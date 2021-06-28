Mera kavgası yine can aldı

Mardin'de mera kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Mardin'de mera kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Mera yüzünden 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinde H.Y. hayatını kaybederken, F.Y. ise yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Y. Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı