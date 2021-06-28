Mera kavgası yine can aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mera kavgası yine can aldı

Mera kavgası yine can aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de mera kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Mardin'de mera kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Mera yüzünden 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinde H.Y. hayatını kaybederken, F.Y. ise yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Y. Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Halit Ergenç Burak Özçivit
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Şenol Güneş Emre Kocadağ Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mera kavgası yine can aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 11:38:40. #1.16#

title