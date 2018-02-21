Mera Islahı Projesi Sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi" kapsamında sürdürdüğü mera ıslahlarına Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kaşıkçı, Kazandere ile Hayrabolu ilçesine bağlı Emiryakup mahallelerinde devam etti.

Gübre dağıtımı ve atımı törenlerine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Hayrabolu Belediye Başkanvekili Necdet Hacet, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, siyasi parti temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

"Mera iyileştirme ve yönetimi projemizde çok önemli mesafeler kat ettik"

Programda bir konuşma gerçekleştiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, "Bu proje bizler için gerçekten çok önemli bir proje. Hayvancılığın başına gelenler herkesçe malum. Üretim konusunda maalesef ülke genelinde sıkıntılar yaşıyoruz. Sağlıklı beslenebilmemiz için kaliteli üretim şart. Sağlıklı beslenmenin yolu da ucuz ve kaliteli besinden geçiyor. Mera İyileştirme ve Yönetimi Projemizde çok önemli mesafeler kat ettik. Ama daha almamız gereken çok yol var. Bu projemiz sayesinde verimi düşen meralarımızı tekrar verimli hale getirmiş olacağız. Projemizin vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Bu çalışma tarım ve hayvancılığımıza fayda getirecektir"

Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projenin anlamlı olduğuna dikkat çeken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Belediye ve tarım bugüne kadar birbirleriyle görmeye pek alışık olmadığımız konular. Ama Büyükşehir yasası ile birlikte köylerin tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması ve muhtarlarımızın elinin kolunun bağlanmasından sonra üstelik de bu bölgenin temel geçim kaynağının tarım olması sebebiyle belediyelerimiz köylerimizdeki tarım ile ilgili bir çalışma yapma ihtiyacı duydu. Köylerimizde böyle çalışmalara ihtiyacımız vardı. Sağ olsun, belediyemiz önemli bir ihtiyacı karşılamak adına güzel bir proje yürütüyor. Bu çalışma tarım ve hayvancılığımıza fayda getirecektir. Umarım ilerde köyden şehre değil, şehirden köye göçün olduğu günleri görürüz. Proje tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

"Bölgede tarım ve hayvancılıktaki üretim istenilen seviyeye gelecek"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Projemiz bu sene 7 ilçemizde, 22 mahallede devam edecek. Bu sene ile birlikte toplamda 95 bin 600 dönüm merayı ıslah etmiş olacağız. Zaten il genelinde 300 bin dönüm mera var, projemiz ile birlikte il genelindeki meraların üçte birini ıslah edeceğiz. Tarım ve hayvancılık bu bölgenin en önemli ve temel geçim kaynaklarının başında geliyor. Bizim de böylesine önem arz eden bir konuya destek olmamız gerekir. Hayvancılık konusunda bölgede pek çok yatırımımız var. Yatırımlarımız ihtiyaçlara göre devam edecek. İlerleyen dönemlerde bölgede tarım ve hayvancılıktaki üretim istenilen seviyeye gelecek. Ben, bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ