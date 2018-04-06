Kilis'te, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan "Mera Islah ve Amenajman" projesi kapsamında mera açılış töreni düzenlendi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, merkeze bağlı Akıncı köyünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığı destekleme projelerinin önemine işaret etti.

Meraların tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirten Vali Tekinarslan, meraların en az tarlalar kadar değerli aynı zamanda da doğanın dengesi olduğunu belirtti.

Tekinarslan, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla toplumun her kesiminin mera konusunda duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardında, günün anısına 'en güzel buzağı yarışması' düzenlendi.

Daha sonra besicilere çeşitli hediyelerin dağıtılmasının ardından hayvanlar meraya salındı.

Programa, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkan Vekili Türkay Karaca, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Mustafa Hilmi Dülger ile Belediye Başkanı Hasan Kara ve ilgililer katıldı.