Mera ile Tel Rıfat bölgesine komando birlikleri sevk edildi

KİLİS - Kilis üzerinden komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar ve mühimmatları ile birlikte Suriye sınırına türküler eşliğinde sevk edildi.

Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Öncüpınar Hudut Bölüğü üzerinden Suriye'nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine türküler eşliğinde hareket etti. Birliklerin Suriye'de PYD'nin kontrolündeki bölgelerin sınırına konuşlanacağı öğrenildi. Sevkıyatların peyder pey devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA