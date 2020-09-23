Mera Çayı'nı kirleten firmaya 2 milyon 212 bin lira ceza
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Mera Çayı'nı kirleten firmaya 2 milyon 212 bin lira ceza

23.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:38
Mera Çayı'nı kirleten firmaya 2 milyon 212 bin lira ceza

Ankara Mera Çayı'na atık yağ bıraktığı tespit edilen firmaya, 2 milyon 212 bin lira ceza kesildi ve faaliyeti durduruldu.

Ankara Mera Çayı'na atık yağ bıraktığı tespit edilen firmaya, 2 milyon 212 bin lira ceza kesildi ve faaliyeti durduruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Mera Çayı'ndaki kirliliğin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen inceleme ve analizler neticesinde, çaya atık yağ bıraktığı tespit edilen firmaya 2 milyon 212 bin lira ceza uygulanmış ve firmanın faaliyeti durdurulmuştur." bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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