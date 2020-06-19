Mera alanlarının işgaline hapis cezası
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Mera alanlarının işgaline hapis cezası

Mera alanlarının işgaline hapis cezası Mera alanlarını işgal ederek tarım arazisi gibi kullanan vatandaşlara önce para, devamında hapis cezası geliyor.

19.06.2020 23:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:12

Mera alanlarının işgaline hapis cezası

AKSARAY - Mera alanlarını işgal ederek tarım arazisi gibi kullanan vatandaşlara önce para, devamında hapis cezası geliyor.

Hayvancılığın olmazsa olması meraların vatandaşlar tarafından ekilerek kullanılmasına karşı cezai işlemler yoğunlaştırıldı. Meraları işgal ederek süren, eken veya biçen üreticilere önce para cezası, ardından işgale devam etmesi halinde hapis cezası gelecek. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da mera tecavüzlerine karşı kontroller başlatıldı. Hayvancılık sektörünün olmazsa olmazı meraların vatandaşlar tarafından ekilip biçilerek tarım arazisi gibi kullanılmasına yönelik denetimler başlatan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il idare kurulu aracılığıyla tespit edilen mera tecavüzlerine cezai işlem uyguluyor. Cezanın ardından üretici, mera alanını halen kullanması halinde ise hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, mera alanlarının hayvancılığın olmazsa olmaz unsurlarından olduğunu söyledi. Meraların hayvancılık açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Aktürk, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne şikayet edildikten sonra il idare kurulumuz marifeti ile her dekara 600 TL, geriye dönük 5 yılda her yıl için 60 TL olmak üzere dekar başı 900 TL para cezası var. İkinci işgalde de cumhuriyet savcılığına suç duyurusu ve hapis cezası ile karşılaşacaklar" dedi.

"Önüne gelen meraları tarla yapıyor"

Türkiye'de mera tecavüzlerinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Başkan Aktürk, "Hem ilimizde hem ülkemizde çok ciddi anlamda mera işgalleri var. Önüne gelen meralarımızı tarla yapıyor, mandıra yapıyor, ev yapıyor. Bir şekilde işgal ederek hayvancılığın kullanımından çıkarıyor. Bununla ilgili biz hem bakanlığımızla, hem genel merkezimizle çok ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Özellikle ilimizde mera işgallerine karşı il idare kurulumuz ceza yazmaya başladı. Dekar başı 600 TL, her sürdüğü senelik sürdüğü yıl için de 60 TL bir ceza var. Bu cezalar uygulanıyor" diye konuştu.

Hazine arazilerinin ekimiyle ilgili yapılan açıklamaların vatandaş tarafından yanlış anlaşıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Aktürk, "Son dönemde yine hem Cumhurbaşkanımızın, hem tarım bakanımızın dile getirdiği hazine arazilerinin ekimi ile ilgili bir olay var. 'Bir karış hazine toprağı boş kalmayacak' diye açıklamalarda bulunuyorlar ama vatandaşımız bunu şöyle algılıyor. Bütün alanlardaki, hem meralardaki hem hazinedeki boş arazileri ekmeye başlıyorlar, yine meraları sürmeye başladılar. Bir kere meraların tarla yapılması mümkün değildir. Devlet kiralayabilir veya hibe olarak vatandaşa verip ektirebilir ama meraları işgal etmeyin" dedi.

Mera alanlarının işgaline hapis cezası

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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