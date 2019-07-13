MER-EK, ilk 5 ayda 2 milyon TL zarar etti

EK Ekmek Fabrikası'nın yılın ilk 5 ayında 2 milyon 95 bin lira zarar ettiğini söyledi. Bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Seçer, MER-EK'in İmar İnşaat şirketi tarafından işletilmesini meclis üyelerinin onayına sundu. Teklif oy birliğiyle kabul edilirken, Seçer, ekmek büfelerinde de ürün gamını genişleterek köklü değişikliklere gideceklerini bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019 yılı temmuz ayı toplantısının ikinci birleşimi, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası İşletmesi'nin (MER-EK) bütçe içi işletmesinin kapatılmasına ve devam eden işlemlerinin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, meclis üyelerinin görüşüne sunuldu.

"5 aylık süredeki zararımız 2 milyon 95 bin lira"

Oylamadan önce MER-EK ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, Mersin Ekmek Fabrikası'nın bütçe içi iştiraklerde olduğunu anımsattı. MER-EK'in önemli oranda zarar ettiğine dikkat çeken Seçer, "Bizim mayıs ayı sonu itibariyle 5 aylık süredeki zararımız 2 milyon 95 bin lira. Burada çok köklü değişikliklere gitmemiz gerekiyor. Aylık yaklaşık 1 milyon 300 adet ekmek üretimi var. Farklı ürün gamları var. Burada bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Bizim temel amacımız, Mersin'de ekmek fiyatlarının regülasyonunu sağlamak mı, yoksa dar gelirli yurttaşlara ucuz ekmek temin etmek mi? Benim birinci amacım, dar gelirli yurttaşlarımıza mümkün olan en ucuz fiyattan ekmeği temin etmek. Bu sebeple yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı duyuyoruz, bunu bir belediye şirketi uhdesine alıyoruz. Önemli değişiklikler yapacağız; yeni ürün çeşitliliğine gideceğiz, yeni üretim teknikleri kullanacağız. Hiç zarar etmeden, belki de kara geçerek çok daha fazla yurttaşımıza ulaşma imkanına sahip olacağız" dedi.

"Ekmek satış büfelerinde günlük satışlar son derece komik. Bunların bir an önce düzenlenmesi lazım"

MER-EK bünyesinde 111 kişi istihdam ettikleri bilgisini veren Seçer, "Günlük yaklaşık 40-50 bin arası ekmek üretiyoruz, 111 kişi istihdam ediyoruz ve bunun 54'ü ekmek satış büfelerinde görevli. Burada önemli sorunlar var. Ekmek satış noktası konmuş, günlük satışı son derece komik, hiç de rasyonel, akılcı değil. Bunların bir an önce düzenlenmesi lazım. Süratle çalışıyoruz. İşin içerisine profesyonelliği de katmak lazım. Kısa süre içerisinde çok daha geniş yoksul vatandaş kitlemize ekmek temin edebilecek bir noktaya geleceğiz" diye konuştu.

"Ekmek satış noktalarımızı da modernize edeceğiz. Ürün çeşidini artıracağız"

Sosyal devlet anlayışında bazı temel prensipler olması gerektiğini vurgulayan Seçer, bir belediye ya da bir devletin, özellikle vatandaşlarının temel gıda maddesi temininde öncelikli politikalar uygulaması gerektiğinin altını çizdi. Bu çerçevede, ekmek satış büfelerinde yeni düzenlemelere gideceklerini dile getiren Seçer, "Ekmek satış noktalarımızı da modernize edeceğiz. Bu ekmek satış büfelerinde temel hayvansal protein içeren ürünler satma düşüncemiz var. Süt, yoğurt, peynir gibi ürünleri ucuz fiyatlara yoksul yurttaşlarımıza bu noktalardan temin edeceğiz. Hijyen koşullarda buzdolabını koyacağız, eğitilmiş, tiril tiril giydirilmiş, akşama kadar sinek avlamayan, orada gerçekten hizmet eden personel koyacağız ve bu ekmek satış noktaları daha işlevsel bir hale gelecek" ifadelerini kullandı.

İşçiler işten çıkarılmayacak

Meclis üyelerinin, MER-EK bünyesinde çalışan işçilere ne olacağına ilişkin soruları üzerine ise Seçer, şunları söyledi:

"Haklı olarak şöyle bir endişe var; burada 111 kişi istihdam ediliyor, belediye ekmek fabrikası, belediye içerisinde statü değiştirirken, yani bütçe içi işletme vasfından bir şirketin uhdesine geçerken burada çalışanların durumu ne olacak? Onlar yine Büyükşehir Belediyesi'nin işçileri. 2 memur, 94 sürekli işçi, 15 geçici işçi var. Bunlar bizim belediyenin uhdesinde çalışan insanlar. Bunlar orada faydalıysa orada devam edecek, faydalı değilse biz onları çıkartamayız, bir başka kurumun uhdesine verme zorunluluğumuz var."

Daha sonra oylanan komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi ve MER-EK'in işletmesi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlandı. - MERSİN

Kaynak: İHA