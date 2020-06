Menülere QR kodla ulaşılacak TAV iştiraki olan BTA, uluslararası tecrübesiyle ve her zamanki hijyene verdiği üst düzey önem ile yeni döneme hazır.

Sadece restoranlarında değil, tedarik zinciri, mal kabul, fabrika, üretim alanları, depo, mutfak gibi operasyonlarının tüm aşamalarını sosyal mesafe ve ekstra hijyen standartları ile pekiştiren BTA, çalışanlarının ve misafirlerinin sağlığını önemsemeye devam ediyor.

TAV iştiraki olan BTA, restoranlarında var olan yüksek hijyen standartlarını korona virüs kapsamında daha da geliştirerek hem çalışanlarının hem de misafirlerinin sağlığını her zamanki gibi öncelikli olarak korumaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa, Bodrum Milas, Alanya Gazipaşa, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ve İDO'lardaki birimleriyle hizmet vermeye devam edecek olan BTA, yüksek hijyen standartlarını devam ettiriyor. Ayrıca 10 ülkede operasyonu bulunan BTA, şimdiye kadar edindiği tecrübelerle restoranlarını havayolu şirketlerinin uçuş kararları ve yer aldıkları ülkelerin mevzuatlarına göre açıyor.

Menülere QR kodla ulaşılacak

BTA restoranlarında günlük olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılırken masa, sandalye gibi sık dokunulan noktalar her misafirden sonra dezenfekte edilecek. Masa ve sandalyelerin arası gerekli mesafe kurallarına uygun olarak yeniden planlandı. Hijyen önlemleri nedeniyle masada servisler artık hazır bulundurulmazken tuz, baharat ve soslar artık misafirlere tek kullanımlık olarak sunulacak. Tabakta sunulan yiyecekler masaya üzeri kapalı şekilde taşınacak. Menüler de geri dönüştürülebilir ve tek kullanımlık hazırlanırken, dileyen misafirler telefonlarından QR kod okutarak menü içeriğini görebilecek ve siparişini verip ödemesini yapabilecek.

Her birim özelinde sosyal mesafeye uygun planlama yapıldı

BTA çalışanların sağlığı günlük olarak takip edilirken ürünler her zamanki gibi hijyenik koşullarda ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak üretiliyor. Restoranların ve birimlerin girişinden itibaren bilgi panosu ve dezenfektan noktası ile başlayıp, ürün seçme, servis ve ödeme noktalarında da hijyen önlemleri alan BTA, tüm alanlarında ve servis uygulamalarında Covid-19 tedbirlerine yönelik uygulamalar hayata geçirdi. Yüz yüze teması azalttı, kasiyer ve misafir arasındaki mesafeyi gözetebilmek için şeffaf separatörler ile teması engelledi, birim içlerine sensörlü dezenfektanlar ekledi, servis personelini koruyucu ekipmanla donattı, temassız ödeme seçeneklerini artırdı. Her bir aşamada bilgilendirme ve yönlendirme uyarıları hazırladı. POS cihazları, servis alanları gibi sık kullanılan noktaların temizlik sıklığını artıran BTA, sipariş verme ve ödeme noktalarında oluşan sıralar için sosyal mesafeye uygun olarak zeminde işaretleme yaptı. Ayrıca tüm operasyonlarında sosyal mesafeye uyulması hususunda görsel öğelerle bilgilendirme yapan BTA, restoranlarda akışın rahatlaması için her birim özelinde sosyal mesafeye uygun akış planlaması yaptı.

Operasyonun her aşamasında önlem

Önlemlerin sadece restoranlarda değil, mal kabulden depoya, mutfaklardan personel kullanımlı alanlara, ofislerden toplantı alanlarına kadar tüm alanlarda alındığını vurgulayan BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, "Her zaman uyguladığımız ultra hijyen standartları üzerinden aldığımız incelikli ve detaylı ekstra önlemlerle yeni sürece hazırız. Hijyene ve insan sağlığına hakim bir şirket olarak yenilikleri her zaman takip eden, titizlikle uygulayan, sektörün hijyen konusunda başarılı bir oyuncusuyuz. Personelimizi ve misafirlerimizi en üst seviyede koruyan bu ekstra önlemlerimizle sektörümüzde öncü ve örnek olmaya devam edeceğiz. Gelecek bu yeni dönemde tecrübelerimiz bizim en büyük şansımız ve yol ışığımız olacak, daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Gülen yüzlerimizle hizmet vermeyi çok özledik. Şimdi her ne kadar gülümsememiz maskelerimizin altında kalacak olsa da tatlı bir sürprizle ve aynı sıcaklıkla misafirlerimizi heyecanla bekliyoruz" dedi.

"Restoranlarımızı kademeli olarak açacağız"

Açılan ve açılacak olan operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Cesur, "Yurtdışında Riga ve Zagreb'de bir aydır hizmet veriyoruz. Türkiye'de seyahat kısıtlarının kalkmasıyla 1 Haziran'dan itibaren restoranlarımızı kademeli olarak açmaya başladık. Faaliyete dönerken şimdiye kadar edindiğimiz tüm tecrübemizi, deneyimimizi kullanarak bütün önlemleri yasal gereklerin de ötesinde aldık. Misafirlerimizin kendilerini güvende hissederek lezzetlerimizin tadını keyifle çıkarmasını istiyor ve amaçlıyoruz. İlk aşamada açtığımız İDO, İzmir, Ankara havalimanlarımızdaki noktalarımızda misafirlerimize sorunsuz şekilde hizmet verdik. İstanbul Havalimanı'nda da dış hat uçuşlarının başlamasıyla kademeli olarak restoranlarımızı açacağız. Mart ayında seyahat yasaklarının başlamasıyla 11 ülkenin tamamında operasyonlarımız durmuştu. Yeni bir artış olmazsa, Eylül ayından itibaren tüm dünyada operasyonlarımızı eksiksiz bir şekilde açmış olacağımıza inanıyoruz" dedi.

BTA hakkında:

TAV Havalimanları Holding iştiraki olan BTA, Türkiye, Gürcistan, Makedonya, Tunus, Umman, Letonya, Hırvatistan ve Suudi Arabistan olmak üzere toplam 18 havalimanında ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nde uluslararası standartlarda yiyecek içecek hizmeti sunuyor. Yaklaşık 700 aşçısıyla günde yaklaşık 100 binin üzerinde kişiyi ağırlayan BTA, konuklarına dünya mutfaklarının zengin menü seçeneklerini yaklaşık 60 bin metrekare alanda ve 350'yi aşan noktada sunuyor. BTA'nın 2006 yılında kurduğu Cakes&Bakes üretim tesisi ise günümüzde Türkiye'nin en büyük gıda üretim tesislerinden biri konumuna gelmiş bulunuyor. Cakes & Bakes bugün ayda 7 milyon adet üretim hacmiyle, içlerinde dünyaca ünlü fast-food ve kahve zincirlerinin de bulunduğu 130 markaya 2.500 aktif reçeteyle endüstriyel ölçekte butik üretim sunuyor. Ayrıca tesiste ayda 90 ton lokum üretimi de gerçekleştiriliyor. Şirket, TAV Airport Hotel markasıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 2015 yılından bu yana işletmecilik yapıyor. BTA, hizmet kalitesini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesiyle de güvence altına almış bulunuyor.

