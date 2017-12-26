Mentörlük Projesi Öğrencilere Işık Olacak

SERHAT Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) Kars'ta hayata geçirdiği 'Mentörlük projesi' ile yüzlerce öğrencinin başarısına ışık tutulması amaçlandı. Evlerinden alınan öğrenciler Kars Valiliği tarafından açılan Kalem Kitap Kahve Evi'nde gönüllü öğretmenler tarafından ekonomik, sosyal, akademik başarısının artması için program uygulanıyor.



SERKA ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzun süreli çalışmalar sonucunda tespit edilen öğrenciler, evlerinde alınarak 'Kalem Kitap Kahve Evi'ne getiriliyor. Burada gönüllü öğretmenler tarafından özel olarak ilgilenilen öğrenciler, zamanlarını dolu dolu geçiriyor. SERKA olarak bu yıl bölgedeki okul sistemi içerisindeki öğrencilerle biraz daha yoğun ilgilenmeyi hedeflediklerini belirten SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, şöyle dedi:



"Bu bağlamda mentörlük programı geliştirdik. Mentörlük sistemiyle dezavantajlı mahalledeki öğrencileri özellikle okul öğretmenleri ve rehber öğretmenleriyle görüşerek akademik başarısı iyi olmayan hem de çok iyi olup maddi anlamda problemleri olan öğrencileri tespit ettik. Bu öğrencilerimizi servislerde okullarından alıp valilik tarafından oluşturulan Kalem Kitap ve Kahve Evi'nde ağırlıyoruz. Burada her bir öğrenciye bir partner temin ederek onun ekonomik, sosyal, akademik başarısının artması için yardımcı olacak program uyguluyoruz. Buraya getirdiğimiz öğrencilerin bütününün akademik başarısının artırılması hem sosyal gelişiminin sağlanmasında etkili olacağını düşündüğümüz bu programı hayata geçirdik."



PİLOT İL KARS'TAN SONRA 3 İLDE DAHA UYGULANACAK



Kars'ta ilk olan bu projenin 3 yıl süreli başlatıldığını devamında SERKA'ya bağlı diğer illerde de hayata geçirmeyi planladıklarının altını çizen Hüsnü Kapu, şöyle konuştu:



"Programı geliştirerek, içeriğini artırarak Kars'ın sonrasında diğer 3 ilimiz olan Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da da uygulayacağız. İlk olarak Kars'ta pilot olarak hemen başlattık ve çok yoğun ilgiyle karşılandı. Şu anda 110 öğrenci tespit ettik. Bu öğrencilerle bire bir partnerler eşliğinde devam edeceğiz. Onların bizlerle olan zamanlardaki tüm ihtiyaçlarını ajans olarak karşılıyoruz. Yani insan odaklı yeni bir süreç başlattık diyebiliriz. Şimdi daha doğrudan, reaktif değil proaktif bir yöntemiyle sorunlar ortaya çıkmadan bunu önlemeye yönelik bir süreçtir. Bu süreci başlatmış olmak ve çocuklarla hemhal olmak gerçekten çok keyif verici bir duygu. Bu anlamda uygulamanın başarılı olmasını temenni ediyoruz."



Gönüllü eğitmenlerden Polye Dölemenci ise mentorlük programına yeni başladıklarını belirterek şunları söyledi:



"Serhat Kalkınma Ajansı'nın düzenlemiş olduğu bu program kapsamında 100'e yakın öğrencimizi Kars Valiliği Kalem Kitap Kahve Evi'nde ağırladık. Öğrencilerimizle bugün ilk etapta tanışma ortamı gerçekleştirdik, daha sonraki günlerimizde öğrencilerimizle kitap okuma etkinlikleri, sinema günleri gibi birçok aktivite planlıyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizin eksik olan taraflarını belirledikten sonra ona yönelik bir çalışma düzenleyeceğiz. Mentör olarak birebir ilgilendiğimiz öğrencilerle sohbet ederek ilk etapta onlara ait bilgileri not ettik ve bu anlamda çalışmalarımızı yürüteceğiz."



- Kars