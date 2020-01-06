Menteşeli Kadınlara "Yakın Savunma" Eğitimi

06.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:24

Menteşe Belediyesine ait Zihni Derin İş Merkezindeki Karate Salonunda, Karate ve Judo Antrenörü eşliğinde öz savunma eğitimi alan 60 kadın kendilerini savunma stratejilerini öğreniyor.

Öz savunma atölyesi projesi ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Maalesef ki bu süreçte ülkemizde özelliklere kadınlara yönelik saldırı ve şiddet çok fazla arttı. Bizde bu konudaki hassasiyetimiz nedeniyle öz savunma atölyemizi kurduk. Kadınlarımız öz savunma atölyemizde kendilerini ve sevdiklerini savunabilecek şekilde, teorik ve pratik eğitim içeren karate ve judo dersleri alıyorlar. Atölye çalışmalarımız kapsamında sadece Karate ve Judo eğitimi değil, kadın hakları ile ilgili de eğitimler vereceğiz" dedi.

Öz Savunma Atölyesine katılmak ve eğitim almak isteyen kadınlar Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezine başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Bültenler