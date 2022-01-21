Menteşe'de markalaşma çalışmaları devam ediyor

Menteşe, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinin turizm destinasyonlarının marka kimliğini oluşturmak, arkeolojik varlıkları ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak ve sürdürülebilir ve farklı alternatiflerle turizmi daha da geliştirmek amacıyla Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında ilgili kurum amirleri, oda başkanları, kazı başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

MARMARİS, MUĞLA (Bültenler) - Akyaka Yücelen Otel'de yapılan toplantıya; Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Vali Yardımcısı ve Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Menteşe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Özgür Akgül, Muğla Tanıtım Platformu Temsilcisi Gürkan Tetik, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Topaloğlu, Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran, Muğla MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ayazlar, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Çeken, Ula Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Kemal Özçelik, Sedir Adası Kazı Başkanı Prof.Dr. Adnan Diler, İdyma Antik Kenti Kazı Başkanı Doç Dr. Abdulkadir Baran, Turizm Fakültesi Rehberlik Programı Öğretim Üyesi Dr. Nermin Ayaz, Marmaris Turizm MYO Müdürü Doç Dr. Ekrem Ayan, Marmaris TÜRSAB Başkanı Suat Esin, GETOB Başkanı Mustafa Develi, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mesut Gümüş, Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Datça MYO Öğretim Üyesi Dr. Levent Karadağ, Datça Knidos Marina Genel Müdürü Kamil Dönmez katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Orhan Tavlı, sahip olduğumuz destinasyonların altyapısıyla, üstyapısıyla bir bütün olarak değerlendirmek, yürütülen çalışmaları yerel dinamiklerle birlikte iş birliği içerisinde sürdürmek böylelikle ilimiz turizmiyle birlikte tarım, ticaret, sağlık ve eğitim konularının da desteklenmesinin hedeflendiğini,ifade etti.

Vali Orhan Tavlı, eşsiz doğal güzellikleri, iklimi, coğrafi konumu ile turizmde geniş olanaklar sunan Muğla'nın spor turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, agro turizm, kırsal turizm gibi alternatif turizm türlerinin ön plana çıkarılması çalışmalarına ağırlık verildiğini söyledi.

Antik kentlerde yürütülen kazı çalışmaları ve diğer projeler için kaynak sıkıntısı olmadığını söyleyen Vali Orhan Tavlı, "Sahip olduğumuz tarihi, kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Kültür Turizm Bakanlığımız ve Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca çalışmalar desteklenmektedir." Dedi.

Antik Kentler ve Ören Yerlerinde yapılan çevre temizliği, çevre düzenlemesi ve kazı çalışmalarına bölge insanının da dahil edildiğini belirten Vali Orhan Tavlı, bu şekilde hem istihdam sağlandığını hem de tarihi değerlerin korunması yönünde bölge halkının bilinçlendirildiğini ifade etti.

Toplantıda Menteşe ilçesinde bulunan Mabolla Antik Kenti, Saburhane, Tarihi Arasta Çarşısı, Asar Dağı ve Karabağlar Yaylası destinasyonunun koruma kullanma dengesi içerisinde cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Marmaris'te bulunan antik kentlerde yüzey araştırmalarına ve kazı çalışmalarına başlanması konusunda Kültür Turizm Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı, Knidos Antik Kentinde kazı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Toplantıda sürdürülebilir kırsal kalkınma açısından önemli bir faaliyet kolu olan arıcılığın geliştirilmesi, katma değeri yüksek arı ürünleri üretilmesi ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamında sağlık turizmine entegre edilmesi amacıyla Apiterapi ve Apiturizmi birleştirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafında da bölgenin tanıtımına yönelik hazırlanan proje ve çalışmaların destekleneceği ifade edildi.

Karşılıklı görüş ve önerilerin dile getirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri