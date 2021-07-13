Menteşe'nin Gururu Oldular

Kulüpler Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonasında Menteşe Belediyespor Plaj Voleybol takımı sporcularından Ekin Ada Yıldırım ve Helin Gündoğan U16 branşında Türkiye ikincisi olurlarken, Elif Solak ve Defne Daş ise U14 branşında Türkiye üçüncüsü oldular.

Menteşe Belediyespor'un Şampiyon sporcuları, antrenörleri Sertan İnce ile birlikte Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ü makamında ziyaret ettiler. Sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Gümüş, "Menteşe Belediyesporumuz bünyesindeki sporcularımızın yerel ve ulusal çapta elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibe emeklerinden ve azimlerinden dolayı teşekkür ederim. Geleceğimiz olan gençlerimizin ilgi alanları doğrultusunda yönlendirilerek, disiplinli bir şekilde çalışmalarını sağlandığında ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin sağlıklı alanlarda spor yapabilmeleri, spora yönlenmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler