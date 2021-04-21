Menteşe Kentsel Sit alanı doğalgaza kavuşuyor
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Menteşe Kentsel Sit alanı doğalgaza kavuşuyor

Menteşe Kentsel Sit alanı doğalgaza kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Menteşe kent merkezinin doğalgaza kavuşmasının akabinde Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan mahallelere doğalgaz gelmeyecek tartışmaları, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile doğalgaz firması arasında imzalanan protokol ile sona erdi.

Menteşe kent merkezinin doğalgaza kavuşmasının akabinde Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan mahallelere doğalgaz gelmeyecek tartışmaları, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile doğalgaz firması arasında imzalanan protokol ile sona erdi.

Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan Karşıyaka, Balıbey, Kiramettin ve Karamehmet Mahalleleri, Akmercan Muğla Doğalgaz Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde 2021 yılında doğalgaza kavuşacak. Protokol kapsamında, Düğerek Mahallesinde ilk kazma geçtiğimiz günlerde vurulurken, Yeniköy ve Ortaköy Mahallelerinde de doğalgaz çalışmalarına bu yıl başlanacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yapılan protokol çerçevesinde Kentsel Sit Alanı ile ilgili tartışmalara son noktayı koyduklarını belirterek, "Menteşe kent merkezimiz 2014 yılında yaptığımız protokol kapsamında doğalgaza kavuşmuştu. Kent merkezimizdeki doğalgaz çalışmaları aradan geçen süreç içerisinde tamamlandı. Fakat Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan ve eski Muğla olarak tanımlanan bölgede yer alan mahallelerimize doğalgaz gelmeyeceği yönünde tartışmalar devam etmiş, kamuoyunda bu şekilde bir algı oluşmuştu. Geçtiğimiz günlerde firma ile yaptığımız 2021 yılı doğalgaz yatırımları ve çalışmalarına yönelik protokol ile bu tartışmalara son noktayı koymuş olduk. Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan Karşıyaka, Balıbey ve Kiramettin Mahallelerimizdeki 29 sokağımız doğalgaza kavuşacak. Düğerek Mahallemizde ilk kazma ise geçtiğimiz günlerde vuruldu. 2021 yılı içerisinde Düğerek mahallemizdeki 65 sokağımız ve yaraş yolu doğalgaza kavuşmuş olacak. Yeniköy ile Ortaköy Mahallelerimiz de 2021 yılı doğalgaz yatırım ve çalışmaları programında yer alıyor. Menteşe Belediyesi olarak imzaladığımız ve 2021 yılı sonuna kadar mahallelerimizde yapılacak yeni yatırımları ve çalışmaları kapsayan protokol ile karşılıklı işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Menteşe Kentsel Sit alanı doğalgaza kavuşuyor
Menteşe Kentsel Sit alanı doğalgaza kavuşuyor
Menteşe Kentsel Sit alanı doğalgaza kavuşuyor
Menteşe Kentsel Sit alanı doğalgaza kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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