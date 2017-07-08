Menteşe Kent Konseyinde, Bilgi Taşkıran Dönemi

Taşkıran, açık oylama usulü ile yapılan seçim sonrası Menteşe Kent Konseyi üyelerine teşekkür ederek, "Kent konseyleri kentteki paydaşlarıyla kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, projelerinin üretildiği, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılardır. Bu düşünceyle kentin ve kent insanının sorunlarına çözüm arandığı ve projelerin üretildiği bir konsey olarak çalışacağız. Bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarından dolayı kent konseyi üyelerimize ve desteklerinden dolayı Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş'e teşekkür ederim." dedi.

Menteşe Kent Konseyi Yürütme Kurulu şu isimlerden oluşuyor;

Başkan; Bilgi Taşkıran Yürütme Kurulu Üyeleri; Leyla Ural, Tevfik Dalkılıç, Hasan Ali Baydur, Ebru Kocabıyık, Elvin Özdemir Sivri, Ezgi Melike Yıldız, Funda Karadağ Dural (Kadın Meclisi Başkanı), Elif Şenol ( Engelliler Meclisi Başkanı), Taner Hasırcı ( Gençlik Meclisi Başkanı), Fuat Bora Giray ( Çocuk Meclisi Başkanı)



