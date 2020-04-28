Menteşe Kaymakamı Yıldız maske dağıttı Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.

İlçe merkezinde incelemelerde bulunan Kaymakam Yıldız esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıp, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlere uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Menteşe'de vatandaşın sıklıkla bulunabileceği sokakları gezen Yıldız, insanları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve sokağa çıktıklarında da sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Yıldız'a, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek de eşlik etti.

Kaynak: AA