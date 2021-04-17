Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı (2)
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Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı (2)

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Göktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yılanlı, Menteşe ve Milas ilçelerinden takviye ekip sevk edildi.

Çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı (2)
Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı (2)
Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı (2)
Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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