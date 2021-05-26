Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
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Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

Yeşilyurt Mahallesi Aldıran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye iki yangın söndürme helikopteri, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürülen yangında, yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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