Menteşe Devlet Hastanesinden Hayırsever Vatandaşlara Teşekkür Belgesi Verilmesi ile İlgili Duyuru
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Menteşe Devlet Hastanesinden Hayırsever Vatandaşlara Teşekkür Belgesi Verilmesi ile İlgili Duyuru

Menteşe Devlet Hastanesinden Hayırsever Vatandaşlara Teşekkür Belgesi Verilmesi ile İlgili Duyuru
Habermetre - Haberler | Toplum

Menteşe Devlet Hastanesinden hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi ile ilgili duyuruMenteşe Devlet Hastanesinden hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi ile ilgili duyuruBugün saat 13: 00'da Menteşe Devlet Hastanesinin tadilatına katkıda bulunan hayırsever...

Menteşe Devlet Hastanesinden hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi ile ilgili duyuruMenteşe Devlet Hastanesinden hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi ile ilgili duyuruBugün saat 13: 00'da Menteşe Devlet Hastanesinin tadilatına katkıda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür belgeleri verilecektir. Hastanede hayırsever vatandaşlar ile birlikte inceleme yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

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Menteşe Devlet Hastanesinden Hayırsever Vatandaşlara Teşekkür Belgesi Verilmesi ile İlgili Duyuru - Haberler
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