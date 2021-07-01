Menteşe Devlet Hastanesinden Hayırsever Vatandaşlara Teşekkür Belgesi Verilmesi ile İlgili Duyuru

Menteşe Devlet Hastanesinden hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi ile ilgili duyuruMenteşe Devlet Hastanesinden hayırsever vatandaşlara teşekkür belgesi verilmesi ile ilgili duyuruBugün saat 13: 00'da Menteşe Devlet Hastanesinin tadilatına katkıda bulunan hayırsever...