Menteşe'den Siverek'li çocuklara yeni yıl hediyesi

27.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:22

Sosyal sorumluluk projeleri ile örnek gösterilen Menteşe Belediyesi, sınırlarını aşarak bu kez de Şanlıurfalı çocukların yüzünü güldürüyor. Menteşe Belediyesi tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Baki Mahallesi'ndeki çocuklara yılbaşı hediyesi olarak ayakkabı ve mont gönderildi.



Menteşe Belediyesi olarak çocuklara yönelik pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onların mutluluğu ve yüzlerinde bir gülümsemeye neden olmak temel amacımız. Bunun için de Menteşe'de çocuklarımıza yönelik pek çok projeye imza atıyoruz. Geçtiğimiz gün 'Orda Bir Köy Var Yakında' projemiz kapsamında kırsal mahallemizdeki çocuklarımıza yılbaşı hediyeleri verdik. Bugün de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Baki mahallesindeki çocuklarımıza yılbaşı hediyesi olarak bot ve mont gönderiyoruz. Baki Mahallesindeki tüm çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA