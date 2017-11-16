Menteşe 'den Örnek Proje

Menteşe İlçesinde her geçen gün birbirinden anlamlı ve değerli projelere imza atılırken, yürütülen projeler vatandaşların haklı takdirini kazanıyor. Bu bağlamda Menteşe İlçesinde son olarak ''Bayrağımın Altında Ne Var'' isimli yeni bir projeye imza atıldı.

Menteşe Kaymakamı Sayın Caner YILDIZ'ın himayelerinde ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde hazırlanarak yürütülmeye başlanan proje Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Menteşe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası paydaşlığında yürütülecek. Projeile ilgili olarak 09.11.2017 Perşembe günü saat 16.00'da protokol imza töreni gerçekleştirildi. Menteşe İlçe Kaymakamı Caner YILDIZ'ın makamında gerçekleştirilen imza törenine Kaymakam Caner YILDIZ 'ın yanısıra Rektör Yardımcısı Prof Dr. Mustafa Volkan COŞKUN, İl Kültür Turizm Müdürü Filiz KARAAĞAÇ, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer YILMAZ, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mutlu UZUN, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa ERCAN ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin ŞEN katıldılar.

Bayrağımın Altında Ne Var isimli proje Menteşe ilçesinde bulunan tüm resmi / özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak. Projenin öğrencilerimizin ülkesini her anlamda tanıması ve toplum olma bilinci ile milli manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması gibi bir amacı bulunuyor. Menteşe İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada proje süresince yapılacak olan etkinlikler şu şekilde belirtilidi:

"Bayrağımın Altında Ne Var?" projesinin tanıtım sunumunun yapılması,



" 81 Okul 81 İl" temalı Türkiye haritası oluşturma ve 81 ilin tanıtımının yapılması,



" İslamiyet", "Millî Kahramanlar", "Millî Sporcular" ve "Ören Yerlerimiz" temalı tabu oyunlarının hazırlanması ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi,



Ülkemize ait değerlerin bulunduğu bulmacaların hazırlanarak okullara dağıtımının yapılarak çözdürülmesinin sağlanması,



Anaokullarımızda "Bir İlimizi de Sen Bul" adlı Türkiye yapbozunun hazırlanması,

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde okullara "Bayrağı Sırtında Taşıyanlar" konulu seminerlerin verilmesi ve olimpiyat etkinliklerinin düzenlenmesi,



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü koordinesinde Türk Dili ve Edebiyat ile Türkçe Öğretmenlerine yönelik "Memleket Yolculukları" ve "Memleket Şiirleri" konulu eğitim çalıştaylarının yapılması,

⦁ 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi konulu panellerin düzenlenmesi,

⦁ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Güzel Sanatlar Bölümü işbirliği ile okullarımızda geleneksel çalgılarımızın tanıtımının yapılması,

⦁ "Ülkemiz ve İnsanlarımız" temalı şiir dinletisinin yapılması,

⦁ "6 Mayıs Hıdrellez Günü" çerçevesinde "Ülkem İçin Bir Dilek Tut" temalı etkinliklerin yapılması,

⦁ Muğla Güzel Sanatlar Lisesi işbirliği ve paydaşlarımız ile Türk halk müziği öğretmen ve öğrenci korosunun kurulması,

⦁ Kocamustafendi İlkokulu öğrencileri tarafından işaret dili müzik korosunun kurulması,

⦁ Muğla Güzel Sanatlar Lisesi işbirliği ve paydaşlarımız ile ortaöğretim kurumları arasında "Bayrağımın Altında Ne Var?" resim ve fotoğraf sergisinin yapılması,

⦁ "Muğla Şehitleri" temalı anma programının hazırlanması,

⦁ 81 okul tarafından hazırlanan 81 il ve Lefkoşa'nın tanıtımının yapılması.