Menteşe'den Dünya'ya Zeybek Dersi
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Menteşe'den Dünya'ya Zeybek Dersi

Menteşe'den Dünya'ya Zeybek Dersi
Bültenler - Haberler | Güncel

Menteşe Belediyesi Uluslar Arası Spor ve Kültür Birliği (ISCA) tarafından organize edilen Hareket Haftası Etkinlikleri kapsamında tüm dünyaya zeybek dersi verdi.

38 üye ülkenin katılımı ile düzenlenen 'Muğla Zeybeği Online Eğitim Çalışması' Menteşe Belediyesi halk oyunları eğitmenlerince YouTube üzerinden canlı olarak yapıldı.

Tavrıyla diğer zeybek oyunlarından farklılık gösteren Muğla Zeybeği, Uluslar Arası Spor ve Kültür Birliği (ISCA) tarafından organize edilen Hareket Haftası Etkinlikleri kapsamında tüm dünyaya ders olarak verildi. Menteşe Belediyesi halk oyunları eğitmenlerince YouTube üzerinden canlı olarak verilen eğitime, dünyanın dört bir yanından katılım sağlandı. 30 dakika süren zeybek dersinde katılımcılar eğitmenlerle birlikte karşılık zeybek oynadı.

Etkinliğin uluslararası ölçekte olması nedeniyle büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Muğla Zeybeği kendine has özelliği ve tavrıyla halk oyunları arasında önemli bir yere sahip. Bu kültürümüzün tanıtılması ve tüm dünyanın görmesi adına güzel bir çalışma oldu. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

'Muğla Zeybeği Online Eğitim Çalışması'sonrası Menteşe Belediyesi Halk Oyunları eğitmenlerine teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: Bültenler

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