Menteşe'de yangın mı çıktı? Muğla Menteşe son dakika yangın! Menteşe yangını söndürüldü mü?

Muğla Menteşe'de yangın mı var? Menteşe yangını söndürüldü mü? Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık bölgede çıkan yangın, çevre mahallelerden gelen vatandaşların ekiplere sağladığı büyük destekle kontrol altına alındı. Peki, Menteşe'de yangın mı çıktı? Muğla Menteşe son dakika yangın! Menteşe yangını söndürüldü mü?

Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Muğla Menteşe bölgesi oldu. Peki, Menteşe'de yangın mı çıktı? Menteşe'de yangın! Menteşe'de yangın söndürüldü mü?

MENTEŞE YANGIN MI ÇIKTI?

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Göktepe ile Sungur Mahalleleri arsında Kızılbelen mevkiinde orman yangını başladı. Köydeki vatandaşlar yangını söndürmek için genci, yaşlısıyla seferber oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, çevre mahallelerden gelen vatandaşlar da alevlere müdahale etti. Tam bir dayanışmanın sağlandığı yangın bölgesinde ekipler alevleri kontrol altına aldı.

MUĞLA MENTEŞE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık bölgede çıkan yangın, çevre mahallelerden gelen vatandaşların ekiplere sağladığı büyük destekle kontrol altına alındı.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Demir, yangının evlerini tehdit ettiğini, ama buraya gelen vatandaşların desteği ile yangının söndürüldüğünü ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Vatandaşlarımızın desteği ile söndürdük"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise "Yangının duyulması ile birlikte ilçe merkezimize 60 kilometre uzaklıktaki bölgeye geldik. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Bu yangının kontrol altına alınmasında özellikle buradaki ve çevredeki vatandaşların emekleri çabalarının çok büyük olduğunu gördük. Menteşe halkı gerçekten çok duyarlı, yangın çıktığı anda müdahale ediyorlar. Dün ilçemizde 7 tane yangın meydana geldi. Hepsi de vatandaşlarımızın anında müdahalesi ile söndürüldü. Bugünlerde geçecek. Dikkatli olmak zorundayız, vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.