Menteşe'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün yaşanıyor
26.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:41
Yeni tip koronavirüsün önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Yeni tip koronavirüsün önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu görüldü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde parklar, yürüyüş yolları ve sokaklarda sakinlik yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça