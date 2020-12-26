Menteşe'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün yaşanıyor
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Menteşe'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün yaşanıyor

26.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:41

Yeni tip koronavirüsün önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüsün önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu görüldü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde parklar, yürüyüş yolları ve sokaklarda sakinlik yaşandı.

Menteşe'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün yaşanıyor
Menteşe'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün yaşanıyor
Menteşe'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün yaşanıyor
Menteşe'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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