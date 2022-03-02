MENTEŞE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ - Haberler

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MENTEŞE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde şiddetli rüzgar çam ağacını polis merkezinin duvarına devirdi.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde şiddetli rüzgar çam ağacını polis merkezinin duvarına devirdi.

Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar Emirbeyazıt Mahallesi Kurbanlar Sokaktaki bir çam ağacını devirdi. Hamdibey Polis Merkezi'nin duvarına devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla'nın da arasında yer aldığı 18 il için sabah saatlerinde fırtına uyarısı yapılmıştı.

MENTEŞE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ

MENTEŞE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ

MENTEŞE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇ DEVİRDİ

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Demirören Haber Ajansı - Güncel

Polis, Muğla, Güncel, Haberler

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