Menteşe'de seyir halindeki araç alev aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menteşe'de seyir halindeki araç alev aldı

Menteşe'de seyir halindeki araç alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Menteşe İlçesinde seyir halindeyken alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde seyir halindeyken alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe İlçesi D550 karayolunda 48 AE 288 plakalı araç seyir halindeyken alev aldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Burak Sergen Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Ergin Ataman Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Menteşe'de seyir halindeki araç alev aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 12:17:50. #1.13#

title