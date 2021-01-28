Menteşe'de sağanak ve fırtına yerini kara bıraktı
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Menteşe'de sağanak ve fırtına yerini kara bıraktı

28.01.2021 07:14 | Son Güncelleme: 28.01.2021 07:23
Menteşe'de sağanak ve fırtına yerini kara bıraktı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dün etkili olan sağanak ve fırtına yerini kar yağışına bıraktı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dün etkili olan sağanak ve fırtına yerini kar yağışına bıraktı. Sağanak ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar daha sonra karın keyfini çıkardı.

Menteşe ilçesinde dün gündüz saatlerinde sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve fırtına gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sağanak ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar ise soğuk havaya aldırmadan karın keyfini çıkardı.

Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de kar küreme araçları ile yolları temizledi.


Menteşe'de sağanak ve fırtına yerini kara bıraktı
Menteşe'de sağanak ve fırtına yerini kara bıraktı
Menteşe'de sağanak ve fırtına yerini kara bıraktı
Menteşe'de sağanak ve fırtına yerini kara bıraktı
Menteşe'de sağanak ve fırtına yerini kara bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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