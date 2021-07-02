Menteşe'de ot yangın
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Menteşe'de ot yangın

Menteşe'de ot yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Akkaya Mahallesinde çıkan ot ve çalılık yangını büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Akkaya Mahallesinde çıkan ot ve çalılık yangını büyümeden söndürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Menteşe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı bir acil müdahale ve bir itfaiye ekibi sevk edildi. Akkaya Mahallesinde evlere akın bölümde çıkan ot ve çalılık yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. - MUĞLA

Menteşe'de ot yangın
Menteşe'de ot yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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